A Marcialla in scena ‘Scaramucce’, antidoto alla noia del banale e del consueto

Teatro per ragazzi e famiglie al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino val D’Elsa – Firenze - Via Amelindo Mori, 20). Domenica 24 febbraio 2019 alle 17,00, il Terzo delle Dodici Lune presenta ‘Scaramucce’. Spettacolo di attore, narrazione e musica, con Italo Pecoretti, per la regia di Alessandro Gigli. Un antidoto alla noia del banale e del consueto.

In un contesto scenografico semplice ed essenziale, Italo Pecoretti interpreta racconti brevi, filastrocche e frammenti di fiabe poetiche e surreali. Ne nasce un intreccio di parole, trame musicali e partitura gestuale che si trasforma in una coreografia di suggestioni e racconti, divertente ed onirica, questo senza rinunciare a contenuti pedagogici e didattici. Il pubblico di bambini ed adulti riscopre il fascino di un linguaggio primario e fondamentale come quello del gesto e della parola che si contrappone al frettoloso consumo di immagini e suoni, al quale ormai siamo tutti abituati.

Utilizzando i pochi oggetti di scena, in tutte le loro potenzialità, con grande leggerezza e ironia si affrontano temi come la guerra, la fame, l'inesorabile scorrimento del tempo e i piccoli drammi infantili. Brevi siparietti di luce e suoni scandiscono le storie evocando l'alternarsi fra il giorno e la notte e la gestualità dell'attore che si confronta con lo spazio scenico crea ogni volta una piccola “rinascita” con suggestioni sempre nuove.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla – Barberino Val D’Elsa (Firenze) - Telefono e Fax 055 8074348 - www.teatromargherita.org - info@teatromargherita.org.

Prevendita biglietti: Caffè Italia/Tavarnelle Val di Pesa – telefono 055 8077024, Merceria Gabbrielli/Marcialla – telefono 055 8074217, Bar Sport Barberino Val d’Elsa – Telefono 055 8075022. Giardino Sotto Vico/Vico d’Elsa telefono 331 4048373 - 055 7476313.

L’appuntamento è inserito nella nuova stagione del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla che quest’anno è accompagnata dallo slogan ‘Il bello di essere piccoli ma di pensare in grande’. Un cartellone che da novembre ad aprile incornicia oltre una trentina di appuntamenti tra teatro ragazzi, popolare toscano, teatro contemporaneo e di ricerca, teatro a km 0, jazz con degustazioni di vino e concerti bandistici. Il programma completo si trova su www.teatromargherita.org.

La direzione artistica. Al fianco della direzione artistica di Gianfranco Martinelli (prosa, altri eventi e Jazz & Wine), troviamo Italo Pecoretti che firma il contenitore dedicato al teatro ragazzi, mentre Ornella Detti e Laura Masini pensano al teatro popolare toscano.

Organizzazione generale dell’associazione culturale “Marcialla”, con il contributo e la collaborazione dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Comune di Certaldo, Regione Toscana. La sezione Jazz & Wine si svolge in collaborazione con Music Pool. Partner Radio 3 Network.

