Morte di Umberto Sardelli, il cordoglio del presidente del consiglio regionale Giani

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un imprenditore di grande valore e di assoluto talento come Umberto Sardelli, patron insieme ai fratelli dell’Oleificio Sardelli, che ha sede a Grassina, e vicepresidente nazionale di Federolio”. Così il presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani, ha ricordato non solo la figura dell’imprenditore, ma anche dell’uomo “profondamente legato e partecipe della comunità in cui viveva”.

“Umberto ha saputo costruire nel corso degli anni una realtà produttiva importante, un marchio di qualità, senza mai dimenticarsi di sostenere e contribuire a investire nella cultura e nello sport”, ha continuato il presidente. “La sua tenuta è stata meta di appuntamenti importanti, con personaggi dello sport e della cultura. Ricordo con nostalgia le belle chiacchierate di Umberto con Gino Bartali, Alfredo Martini, Franco Ballerini, Francesco Moser, Franco Bitossi”.

“Grazie Umberto, a nome personale e dell’intero Consiglio regionale – ha concluso Giani – per essere stato punto di riferimento per tutti noi, per il tuo esempio e la tua apertura al mondo”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

