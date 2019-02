Nuova biblioteca a Montopoli e centro storico riqualificato: i dettagli

“Riqualificazione del centro storico e inaugurazione della nuova Biblioteca: a Montopoli lavori in corso e investimenti per la cultura”

Sono iniziati da pochi giorni i lavori pubblici relativi ad un altro lotto di riqualificazione del centro storico di Montopoli, rivolti in particolare alla sistemazione dell’accessibilità alla rocca e alla scala di via San Giovanni. Un intervento che il Comune ha già finanziato per 40.000 euro e che si inserisce nel programma di investimenti per il capoluogo. Tra il 2014 e il 2019, a Montopoli, l’Amministrazione ha previsto opere pubbliche per quasi 640mila euro.

Una cifra, questa, che non tiene conto degli interventi realizzati per il miglioramento e il rifacimento del plesso della Scuola media di via San Sebastiano. Per questi scopi, il Comune ha desinato risorse per poco meno di 170.000 euro, a vantaggio di tutti gli studenti e le studentesse che frequentano Montopoli ogni giorno durante l’anno scolastico.

Investimenti per la cultura che non si sono limitati alle scuole, ma che hanno portato alla realizzazione della nuova Biblioteca comunale, che sarà inaugurata sabato 2 marzo alla presenza del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani. «Per il nostro territorio, una nuova Biblioteca comunale è un investimento tanto culturale, quanto strategico – commenta il Sindaco Giovanni Capecchi – soltanto nell’ultimo anno, sono stati registrati oltre 5500 prestiti, con 53 nuovi utenti iscritti». Numeri che, rapportati alle dimensioni demografiche dei Comuni della rete “Bibliolandia”, collocano Montopoli ai primi posti tra le realtà medio-piccole. «Un risultato positivo – continua – frutto del lavoro importante svolto dal personale bibliotecario e dagli insegnanti delle nostre scuole, che sono costantemente in contatto tra loro».

«La nuova Biblioteca comunale avrà 40 posti a sedere per gli studenti – spiega Cristina Scali, assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione – mentre per i più piccoli ci sarà una sala interamente dedicata». Gli utenti potranno usufruire di oltre 20.000 libri negli espositori e, in ogni caso, ci sarà comunque la possibilità di collegarsi alla rete “Bibliolandia”. Presente, infine, anche una sala conferenze, con circa 30 posti disponibili.

