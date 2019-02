Al PalaEstra arrivano i vicecampioni del mondo della Lube

I tifosi biancoblu sono pronti a vivere un’altra grande giornata di pallavolo. Il PalaEstra dovrà sostenere i pallavolisti senesi che andranno ad affrontare i vicecampioni del mondo.

E’ vigilia per quel che riguarda la sfida tra Emma Villas Siena e Cucine Lube Civitanova Marche, la gara verrà giocata al PalaEstra domenica 24 febbraio a partire dalle ore 18 e sarà match sponsored by Banca Cras. La partita è valevole per la nona giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega.

Sarà la seconda volta che i due team si troveranno l’uno di fronte all’altro, la prima volta fu nella gara di andata che i marchigiani vinsero per 3-1 all’Eurosuole Forum nello scorso novembre, un match nel quale Siena lottò fino al 32-30 del primo set e vincendo anche il terzo set 20-25.

Così il coach della Emma Villas Siena, Juan Manuel Cichello, ha presentato la sfida nel corso della trasmissione “Sotto Rete” su RadioSienaTv: “Mi aspetto – dice – che la squadra possa giocare con lucidità e tranquillità. La Lube arriva da un bel periodo di forma, noi abbiamo il compito di metterci alla prova contro di loro, riuscire a fare bene ci darebbe ancora più consapevolezza nel nostro percorso. Dobbiamo portare avanti i nostri meccanismi, continuare nei nostri progressi nel sistema muro-difesa, nelle ultime settimane siamo cresciuti e siamo migliorati anche nel lavoro in battuta. La squadra sta tentando di aggiustare aspetti tattici e tecnici con molta dedizione. Avremo a sospingerci l’energia del nostro pubblico e dei nostri tifosi, che vediamo e sentiamo in tutte le gare che giochiamo sia in casa che in trasferta. La Lube ha grandissimi giocatori e attaccanti, la sfida che abbiamo di fronte a noi è quella di riuscire a tenere botta e a fare bene anche noi con il nostro attacco e con la nostra battuta. Dobbiamo pensare solo a quello che si sta facendo in campo in quel momento, ed esprimere tutta la qualità che abbiamo”.

Poi ancora coach Cichello sul periodo della Emma Villas Siena: “A Busto Arsizio è stata comunque una partita positiva, abbiamo iniziato molto bene nel primo set, nel secondo il loro opposto ci ha messo in grande difficoltà con la battuta. Nel terzo set abbiamo fatto una rimonta, arrivando anche ad avere set point che purtroppo non abbiamo sfruttato. Si è vista una reazione da parte nostra, siamo in crescita, dobbiamo continuare a crederci e cercare quei dettagli che possono farci vincere set e partite. Vedo che la squadra sta lavorando bene. Tenteremo di continuare a costruire qualcosa nelle cinque gare che mancano alla fine della regular season. Abbiamo lottato sempre, abbiamo giocato tanti tie break in questa stagione ma purtroppo molti li abbiamo persi. Noi continuiamo a lavorare e a lottare per migliorare e per dare il massimo in campo”.

Ex della gara saranno Andrea Giovi, Cristian Savani e Andrea Marchisio.

Arbitreranno la sfida Rossella Piana e Giuliano Venturi.

