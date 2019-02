Rifiuti: la commissione d’inchiesta a Massa e Montignoso

La commissione d’inchiesta sulle discariche sotto sequestro e sul ciclo dei rifiuti in Toscana continua il suo programma di sopralluoghi.

Lunedì prossimo, 25 febbraio 2019, alle 10.30, sarà in visita al consorzio Cermec di Massa. Il Consorzio ecologia e risorse di Massa e Carrara è una società interamente pubblica, partecipata dal comune di Carrara (48%), dal comune di Massa (47%) e dalla provincia di Massa e Carrara (5%), cui è affidata la gestione integrata di tutte le attività e i servizi relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Nel pomeriggio alle 14.30 la commissione sarà invece a Cava Fornace nel comune di Montignoso .

“Il nostro lavoro di valutazione sulle esigenze dei cittadini e dei distretti produttivi continua nella provincia di Massa e Carrara – sottolinea il presidente della commissione Giacomo Giannarelli (M5S) – Visiteremo impianti molto importanti per l’intera area, soprattutto per il trattamento della frazione umida, ed una discarica molto contestata, sulla quale il Consiglio regionale si è già pronunciato per la chiusura”.

