Nuovo stabilimento Fendi a Bagno a Ripoli, lunedì la firma del protocollo in Regione

Una collaborazione per consolidare la presenza di un marchio storico e raddoppiare l'occupazione. Regione Toscana, Fendi e Comune di Bagno a Ripoli firmano lunedì 25 febbraio un protocollo d'intesa che si lega al progetto del nuovo stabilimento di pelletteria che l'azienda realizzerà nella ex fornace Brunelleschi a Capannuccia. L'accordo nasce dall'esigenza di fare squadra per accrescere la competitività del territorio: obiettivo che la Regione persegue, con una struttura dedicata, accompagnando gli investimenti delle aziende sul territorio, facilitando i rapporti dei grandi machi con le imprese che già ci sono ma favorendo anche la collaborazione con le università per le attività di ricerca e sviluppo a vantaggio dell'intero sistema.

La firma dell'intesa, a cui seguirà una conferenza stampa, si svolgerà in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo 10 a Firenze, sede della presidenza della Regione, lunedì 25 febbraio alle ore 12.30.

Con il presidente della Toscana Enrico Rossi ci saranno per Fendi Frederic Munoz, operations director, e il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.

