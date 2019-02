Arte, Ponsacco in lutto: è scomparso il pittore Roberto Gasperini

"Ieri purtroppo è venuto a mancare Roberto Gasperini. Pittore dallo stile anarchico, come si amava definire. È stato un artista di caratura nazionale che si è distinto nella pittura metafisica e neorealista attraverso opere che gli hanno permesso di vincere premi importanti come il S. Ambrogio di Milano e l'Aldo Roncaglia delle Marche. Roberto è stato capace anche di grandi slanci di generosità, come quando ha concesso di esporre nella nostra sala consiliare una delle sue opere più belle, quella che rappresenta i 500 anni della nascita dell'America, che ancora oggi campeggia maestosa sulla parete. Per tutto questo lo ringrazio a nome della comunità di Ponsacco, sicura che la bellezza delle sue opere continuerà ad essere ammirata ed apprezzata anche dalle future generazioni. Un caloroso abbraccio e le mie più sincere condoglianze le rivolgo ai suoi cari, ai figli Michele e Veronica e alla moglie Lucia" afferma il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi.

