Fuori pericolo il bambino di 8 anni colpito da meningite

È fuori pericolo il bambino di 8 anni residente nel Comune di Dicomano a cui ieri mattina era stata riscontrata un’infezione da meningococco di tipo B. Stamani l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, in cui il piccolo è stato ricoverato ieri pomeriggio in prognosi riservata, riferisce che è fuori pericolo e che è stato trasferito nel reparto di pediatria. Una buona notizia che conferma l’importanza della vaccinazione preventiva. Il bambino infatti è stato vaccinato sia per il meningococco di tipo B che C e questo ha limitato la gravità del quadro clinico riportandolo alla normalità.

Fonte: Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

