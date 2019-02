Elezioni Casciana Terme Lari, successo per il pranzo del csx con Terreni

200 persone per il pranzo di fine mandato del Centrosinistra a Casciana Terme Lari. Si è da poco concluso il pranzo durante il quale il Sindaco e gli aAssessori hanno illustrato i risultati di 5 anni dell'amministrazione Comunale. Presenti anche i tre Consiglieri Regionali Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni. "Ringrazio tutti i presenti, in molti anche del mondo associativo - così il Sindaco Mirko Terreni - grazie a tutti coloro che in questi anni difficili, impegnativi ma anche ricchi di soddisfazioni per i traguardi raggiunti, non ci hanno fatto mancare il loro sostegno e il loro affetto, come in questa splendida giornata. Non abbiamo la pretesa di non aver sbagliato nulla in questi anni. Anche perché solo chi non fa non sbaglia e noi abbiamo fatto molto. Ma tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto in coerenza con il nostro programma e soprattutto nell'interesse della nostra comunità. Grazie al mio Partito per la fiducia rinnovata e la richiesta di mettermi a disposizione. È per me un onore. Oggi posso dire che sono a disposizione del Centrosinistra, inteso non come somma di sigle,ma come comunità di uomini e donne che vuole un Comune che si impegni per l'uguaglianza la solidarietà e lo sviluppo. Un centrosinistra che vorrei plurale e inclusivo. Da costruire insieme e senza preconcetti."

Fonte: Ufficio stampa

