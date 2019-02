Grosso incendio a Stazzema, bruciati 50 ettari di prato e pascolo

Dalle 20,30 di ieri sera è in corso un incendio nel comune di Stazzema (Lu), in località Arni. A comunicarlo è la Sala operativa unificata della protezione civile regionale, che coordina anche le operazioni del servizio regionale antincendi boschivi.

Ad ora a Stazzema le fiamme hanno consumato circa 50 ettari di prato e pascolo. Si sono avvicinate ad alcune abitazioni sparse presenti nella zona, ma per il momento non è stata necessaria alcuna evacuazione. Sul posto sono presenti circa 25 operatori

del servizio antincendi boschivi, organizzati in 8 squadre. A loro supporto anche squadre di vigili del fuoco.

A causa del forte vento gli elicotteri non possono alzarsi in volo per intervenire, per cui le operazioni di spegnimento vengono svolte esclusivamente via terra. La protezione civile sta valutando la richiesta di un mezzo aereo nazionale.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

