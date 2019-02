Sanità toscana, la Regione tuona: "Fake news i bilanci gonfiati"

È da considerarsi una fake news, destituita di qualsiasi fondamento, ogni affermazione relativa a presunti bilanci gonfiati nella sanità toscana. Questo quanto intendono segnalare gli uffici regionali, in relazione a quanto riportato oggi da un quotidiano.

Per questo, per difendere e tutelare l'onorabilità dell'ente, domani mattina si darà mandato all'Avvocatura regionale di attivarsi in tutte le sedi opportune.

La sanità toscana ha bilanci veritieri e corretti ed è tra le Regioni al top in Italia per la qualità dei servizi erogati.

I bilanci delle aziende sanitarie del sistema sanitario toscano sono sottoposti, annualmente, a numerosi e approfonditi controlli (da parte dei collegi dei revisori, della Corte dei Conti sezione controllo regionale e delle società di revisione contabile incaricate) che ne hanno verificato la correttezza.

Regione Toscana

