Team Nuoto Toscana Empoli, oro per la sincronette Matilde Migliorini

Altre medaglie per la sincronette biancazzurra Matilde Migliorini (classe 2003) in una gara di qualificazione al campionato regionale della categoria Juniores. Alla piscina 'Galilei' di Prato, la portacolori del T.N.T. Empoli ha conquistato l''oro' nel Solo programma tecnico con 62,876 punti e due 'bronzi' nel Solo programma libero (punti 64,300) e negli Obbligatori (punti 62,803). Invece, alla piscina 'Frati' di Massarosa, le atlete empolesi di nuoto sincronizzato delle categorie Ragazze ed Esordienti A hanno effettuato la 2a prova di esercizi Obbligatori per i rispettivi campionati toscani. Tra le Ragazze, si è distinta Alice Nencioni (classe 2005) per aver conquistato il 6° posto con 58,448 punti; poi Tea Giani (classe 2005) ha centrato l'11° con 58,488 punti; Gemma Bagnoli (classe 2005) il 13° con 57,864 punti; Sofia Vannuccini (classe 2004) il 16° con 57,398 punti; Aurora Michelle Masiani (classe 2006) il 20° con 57,229 punti; Libera Picchioni (classe 2005) il 31° con 55,704 punti e Sara Nencioni (classe 2005) il 45° con 51,019 punti.

Nelle Esordienti A, il miglior risultato è stato di Elena Videtta (classe 2007) giunta 9a con 56,704 punti. Quindi le sue compagne di squadra si sono così classificate: Yassmin N'sairi (classe 2007) 14a con 55,666 punti; Elisabetta Pippi (classe 2007) 16a con 54,779 punti; Matilde Filingeri (classe 2007) 20a con 53,949 punti; Emma Serangeli (classe 2008) 28a con 51,851 punti; Giorgia Migliori (classe 2008) 40a con 48,173 punti e Amalia Pellegrini (classe 2008) 50a con 44,423 punti.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa

