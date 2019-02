Incendio boschivo a Santa Maria a Monte

Incendio boschivo nel comune di Santa Maria a Monte nella tarda serata di oggi, in via Luongomonte. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco dal distaccamento di Castelfranco e San Miniato. Sul posto sta arrivando anche personale del comando di Firenze con mezzi leggeri e personale volontario gestito dalla SOUP della regione Toscana. Non è chiaro se l'incendio possa essere o meno collegato con le fiamme che stanno devastando il Monte Serra da questa mattina.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

