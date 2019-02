Nuovo incendio sul Monte Serra, evacuate 10 famiglie. 180 ettari di pineta in fiamme

Avvistato nuovo incendio sul Monte Serra quest'oggi, lunedì 25 febbraio. Gli avvistamenti sono stati numerosi da parte di cittadini tutto intorno ai monti Pisani. Pare che la zona interessata sia quella di Vicopisano, località Coli e Le Mandrie. La colonna di fumo è visibile dalla Fi-Pi-Li. Sul posto stanno lavorando oltre ai vigili del fuoco di Cascina e di Pisa anche tre canadair dei vigili del fuoco. Presenti anche i volontari dell'antincendio boschivo e due elicotteri. Il sindaco di Vicopisano Juri Taglioli ha emesso un'ordinanza di evacuazione per emergenza incendio nelle località interessate. Sono 10 le famiglie che sono state evacuate nella zona interessata dall’incendio e le case abitate sono minacciate dalle fiamme. Il vento nell'arco della giornata ha peggiorato la situazione.

Secondo le prime ipotesi, sarebbe un abbruciamento di vegetazione fatta partire da un anziano del posto a scatenare l'incendio. Le fiamme sono andate fuori controllo e da lì è partito l'incendio non ancora domato quest'oggi. Nel primo pomeriggio una stima dell'area incendiata si aggira sui 150 ettari di pineta.

Nel frattempo la Regione Toscana ha diramato un allerta meteo di codice giallo per il vento forte nella giornata di oggi. Di seguito il comunicato sugli interventi negli incendi in corso.

Cinque incendi in tutta la Toscana

Cinque roghi attivi nel nord della Toscana e ancora tanto lavoro per il servizio regionale antincendi boschivi. Attualmente i roghi più importanti stanno interessando la località Soraggio, nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU), in alta Garfagnana e la località Scassi, nel Comune di Vicopisano. Nel primo caso le fiamme hanno per ora bruciato 20 ettari di bosco e stanno impegnando 2 elicotteri regionali e 3 Canadair (2 già al lavoro e 1 in arrivo). A terra, sebbene la zona sia molto impervia, ci sono circa una ventina di persone (enti competenti e volontariato). Nel secondo si tratta di un incendio appena partito e per il quale è già stato richiesto l'intervento di un Canadair.

L'incendio che già da sabato scorso sta interessando, nel Comune di Stazzema (Lu), le località di Acri e Serra dell' Aietta, è ancora attivo. La superficie percorsa dalle fiamme è salita a circa 140 ettari: 120 di prato-pascolo e 20 di bosco. Anche un altro rogo, avviato ieri, è ancora attivo, in località località Selverella, nel Comune di Castelnuovo Garfagnana, dove la superficie di bosco d'alto fusto percorsa dalle fiamme è salita a circa 30 ettari.

Un altro incendio è divampato stamattina in località Penna di Lucchio, nel Comune di Bagni di Lucca (LU): finora sono circa 4 gli ettari di bosco bruciati. In bonifica invece l'incendio che ha interessato la località Prati di Logarghena, nel Comune di Filattiera, dove è bruciato circa un ettaro di bosco di alto fusto.

La Sala operativa unificata permanente ricorda che, come previsto dal regolamento forestale, in caso di vento è assolutamente vietato l'abbruciamento di residui forestali.

Aggiornamento delle ore 16.40



Incendio Scassi - Vicopisano (PI) - Nello spegnimento dei 150 ettari di pineta sono attive 22 squadre tra operai forestali e volontari del Coordinamento volontariato toscano (CVT), un elicottero della flotta regionale e tre Canadair della Protezione civile nazionale. Le 10 case evacuate stamattina in località Coli in via precauzionale sono ora sotto la minaccia delle fiamme a causa del peggioramento della situazione dovuta al rinforzo del vento. In località Piticco e Il Capitano è in corso un'altra evacuazione di nuclei abitativi.

Incendio Soraggio - Sillano Giuncugnano (LU) - Nello spegnimento dei 100 ettari di pineta sono attive 5 squadre tra operai forestali e volontari del Coordinamento volontariato toscano (CVT), due elicotteri della flotta regionale e un Canadair della Protezione civile nazionale. La Sala operativa ha chiesto l'attivazione dei Vigili del Fuoco a presidio delle case minacciate in località Villa Soraggio.

Su tutti gli incendi attivi la Sala operativa regionale sta organizzando altre squadre provenienti da tutto il territorio regionale per sostituire le attuali nelle prossime ore e presidiare la notte e la mattina di domani.

Si ricorda che in caso di vento è assolutamente vietato l'abbruciamento di residui forestali.

Aggiornamento ore 19

Al momento le attività aeree sono interrotte fino a domattina. Si stanno pianificando le attività notturne con le squadre di terra. Sul posto oggi pomeriggio anche il Prefetto e il Comandante dei Vigili del Fuoco.

Da una stima approssimativa comunicata dalla sala operativa della regione l’incendio ha interessato circa 180 ettari di zona boschiva.

Scuole chiuse a Vicopisano



Scuole chiuse domani nel territorio di Vicopisano (Pisa), per permettere alle famiglie di organizzarsi al meglio per l'emergenza incendio che interessa il monte Serra. Lo comunica il Comune. La misura, si legge sulla pagina facebook del Comune, consigliata dal prefetto di Pisa e dai vertici dell'Anticendio regionale, si rende necessaria per salvaguardare l'incolumità dei cittadini residenti nelle zone interessate dall'incendio e per agevolare il passaggio dei mezzi antincendio e di soccorso.

La nota della Prefettura

Il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, con il Sindaco di Vicopisano, i vertici delle Forze dell’ordine e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, si è recato sui luoghi interessati dall’incendio che è divampato nella mattinata odierna sul territorio di Vicopisano.

Attivi, sin dalla mattinata, gli interventi di soccorso.

La Prefettura, d’intesa con il Sindaco Juri Taglioli, in contatto con la Sala Situazioni Italia del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e con la Sala della Regione Toscana, ha coordinato le operazioni di soccorso e allertato le forze di protezione civile e le forze di polizia, che hanno contribuito a rendere le strade libere e fruibili ai mezzi di soccorso.

Numerosi gli aeromobili intervenuti a supporto dei mezzi e delle squadre a terra.

Il fuoco, confinato ed in via di spegnimento all’ora di pranzo, ha ripreso vigore nel pomeriggio costringendo ad ulteriori sforzi tutta la macchina operativa.

A titolo precauzionale il Sindaco di Vicopisano ha disposto lo sgombero di alcuni immobili.

Nel pomeriggio, il Prefetto ha convocato e presieduto una riunione operativa - tenuta presso il Comune di Vicopisano - alla quale hanno partecipato tutte le componenti civili e militari del sistema. Nel corso della riunione si è esaminata la situazione nel suo complesso e sono state adottate le misure necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Prefetto ha invitato le Forze dell’Ordine a fornire il necessario supporto per l’esecuzione degli sgomberi e a predisporre idonei servizi di vigilanza.

Alla riunione hanno partecipato anche i Sindaci di Buti e di Calci e il Dirigente della Protezione Civile della Regione Toscana.

Il Prefetto ha invitato i Sindaci ad intensificare controlli mirati affinché venga rispettato il divieto di abbruciamento delle sterpaglie anche per prevenire il reato di incendio boschivo applicando in modo rigoroso le sanzioni previste dalla legge

