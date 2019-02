La Torre di Mezzo diventa una finestra sul comprensorio: posata la prima pietra

È stata posata la prima pietra per i lavori alla Torre di Mezzo al Parco Corsini di Fucecchio. Alla presenza del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il sindaco Alessio Spinelli ha dato il via al cantiere, che dovrebbe durare fino alla fine di maggio. Nella torre sarà creata una scala in ferro e con vetri per renderla panoramica e creare una finestra sulla Zona del Cuoio e sulla via Francigena.

La realizzazione si avvale dei fondi della Regione Toscana arrivati con il bando Città Murate del 2016. Fucecchio si classificò tra i migliori progetti della Regione. Il costo totale è di 430mila euro, di cui 138mila dalla Regione, mentre 235mila saranno per la realizzazione della scala.

"È uno scheletro, un disegno che mi piace e che abbiamo concordato con la soprintendenza. Grazie alla Regione Toscana per l'aiuto" ha dichiarato Spinelli prima di augurare un in bocca al lupo alla impresa Consorzio Stabile Alta Val di Cecina Srl di Cecina che farà i lavori. Giani ha sposato in pieno l'opera: "Volevamo incentivare l'amore per il territorio in Toscana quindi la Torre ci rientra. Qui si sente vera e propria appartenenza alla realtà urbana. Sarà un presidio fondamentale di visione della valle. È un fatto unico e importante".

La Torre di Mezzo, o Torre Fiorentina, sarà gestita da associazioni del territorio, ha annunciato il sindaco: "Voglio che ci sia vita nel Parco Cordoni, le associazioni di zona dovranno mettersi in gioco per rendere questa zona ancora più bella". In futuro il Comune farà un project financing per l'illuminazione e anche la Torre e il parco ci rientreranno. Intanto via ai cantieri per circa cento giorni, tempo in cui il parco rimarrà chiuso al pubblico.

Gianmarco Lotti

