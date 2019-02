Podio mancato dal T.N.T. Empoli nel 13° trofeo interregionale 'Europa' alla piscina comunale coperta del parco di Serravalle. La società organizzatrice della manifestazione, riservata agli Esordienti 'A' e 'B', si è classificata quarta con 198 punti mentre l'Hidron Sport di Campi Bisenzio ha messo in fila tutti gli undici club partecipanti. Nelle due categorie, gli atleti locali hanno comunque sommato 14 vittorie, 11 piazze d'onore e 5 terzi posti. Fra gli Esordienti 'A', la medaglia d'oro è stata colta da: Aurora Lepori nei 200 misti; Alice Cioni sui 100 dorso; Matilde Milli nei 100 rana e 100 misti; la staffetta 4x50 misti di Alice Cioni, Aurora Lepori, Matilde Milli e Rebecca Mannucci nelle gare femminili. Fra i maschi, poi, successi per Gianmarco Bove nei 50 e 100 stile e Leonardo Mancini sui 100 dorso e 400 stile. Hanno acquisito l''argento': Aurora Lepori nei 100 misti e 400 stile; Alice Cioni sui 50 farfalla; Mattia Merighi sui 400 stile (classe 2006); Gianmarco Bove sui 400 stile (classe 2007); Leonardo Mancini nei 50 dorso; Mattia Merighi sui 50 dorso e la staffetta 4x50 misti maschile con Mattia Merighi, Leonardo Mancini, Gianmarco Bove, Marco Buti. Sono stati premiati col 'bronzo': Alice Cioni nei 200 misti; Matilde Milli sui 100 stile e Mattia Merighi nei 100 dorso. Dal proprio canto, gli Esordienti 'B' hanno inanellato cinque medaglie d'oro, tre d'argento e due di bronzo. In contemporanea, nei campionati regionali indoor Open di fondo alla piscina olimpionica 'Camalich' di Livorno, i biancazzurri Simone Ercoli e Ginevra Taddeucci si sono aggiudicati i rispettivi 5000 metri categoria 'Unica'. Quindi, nella prova femminile 'Juniores' di 5000 metri, Ester Iula (classe 2004) è giunta seconda; nel settore maschile, invece, Kevin Cortini (classe 2003) ha concluso terzo quella 'Ragazzi' sui 3000 metri.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Tutte le notizie di Nuoto