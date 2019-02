Valdera, percorso di ascolto per il piano strutturale: incontro con i cittadini a Villa Crastan

Prende il via il percorso di ascolto e partecipazione con i cittadini per l'elaborazione di un Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Valdera sostenuto anche dalla Regione Toscana che finanzierà il percorso partecipativo guidato dalla Cooperativa Sociolab. Un’area vasta in cui prevedere le possibili soluzioni in tema di mobilità lenta (piste ciclabili, percorsi pedonali, ippovia, ecc.) e veicolare (viabilità stradale), ma anche nell'ambito della riqualificazione del territorio (spazi verdi e rurali, rigenerazione urbana, razionalizzazione insediamenti produttivi...).

Dal 27 Febbraio all’1 Marzo si svolgeranno gli incontri con i cittadini dei singoli comuni dell’Unione. A condurli il gruppo di lavoro formato da dipendenti comunali coordinati dall’Arch. Massimo Parrini. Il percorso si avvale anche di importanti collaborazioni esterne con IRPET, le facoltà di Ingegneria e Agraria dell’Università di Pisa, e quella di Architettura e Ingegneria (idraulica) di Firenze.

Il primo incontro pubblico con la popolazione si svolgerà a Pontedera Mercoledì 27 Febbraio a partire dalle ore 17.30 a Villa Crastan a Pontedera alla presenza del Sindaco di Pontedera Simone Millozzi.

Tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare.

