Autovelox San Pierino, nuovo sit-in della Lega a Fucecchio

Marco Cordone(Segretario Lega Toscana - Salvini Premier Empolese Valdelsa), torna sulle tematiche legate all'autovelox di via Sanminiatese a San Pierino di Fucecchio con la seguente dichiarazione: "Siccome numerosi cittadini che ancora non l'hanno potuto fare, ci hanno richiesto di firmare la 'Petizione popolare per la revisione del limite di velocità da 50 a 60Km/h con conseguente ritaratura dell'autovelox ubicato in via Sanminiatese SR 436 a San Pierino-Fucecchio (FI)', per venire incontro alle loro richieste, allestiremo, eccezionalmente, un ultimo tavolo di raccolta firme, domani 27 febbraio presso il mercato settimanale di Fucecchio, piazza XX settembre, lato Bar Giuliano dalle ore 8,30 alle ore 12,30(in caso di pioggia, il banchino per sottoscrivere la petizione sarà posto sotto la tettoia del Bar Giuliano). Sarà bene ricordare all'Opinione pubblica che il Sindaco di Fucecchio, poco più di un mese fa, annunciò che l'autovelox di via Sanminiatese a San Pierino, era stato spento in attesa di accertamenti, accertamenti che dovrebbero essere svolti con celerità dato che i loro esiti sono fondamentali per procedere con gli eventuali ricorsi da parte degli automobilisti interessati e anche per il cambiamento del limite di velocità di detto rilevatore da 50 a 60 Km/h, come paventato anche dal primo cittadino della Comunità che ha dato i natali a Indro Montanelli e come richiesto da apposita petizione, promossa dalla Lega Toscana-Salvini Premier Empolese Valdelsa, già forte del sostegno di centinaia e centinaia di cittadini. Crediamo che i tempi siano maturi per conoscere i risultati delle suddette verifiche, altrimenti saremmo portati a pensare che tuttociò faccia parte soltanto di una grande promessa elettorale".

Fonte: Lega Empolese Valdelsa - ufficio stampa

