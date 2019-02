Benedetta a San Miniato al Monte l'auto nuova dell'ATT

Dom Bernardo Maria Gianni, Abate di San Miniato al Monte a Firenze, ha benedetto davanti all’abbazia la nuova auto dell’Associazione Tumori Toscana A.T.T. che dal 1999 cura gratuitamente e a domicilio i malati di tumore della Toscana.

Il mezzo, un veicolo elettrico, è dedicato a Claudia ed è il frutto della raccolta fondi a cui hanno contribuito più di trecento persone vicine a lei, raggiungendo la somma di oltre 10.000 euro.

Erano presenti, oltre ai familiari di Claudia, il Presidente dell’A.T.T. Giuseppe Spinelli e una rappresentanza dello staff dell’Associazione”.

“Vorrei ringraziare la famiglia di Claudia – ha detto Spinelli- e tutti coloro che hanno permesso di raccogliere questa cifra considerevole che ci permette di avere un mezzo molto utile, soprattutto per fare le visite nel centro della città di Firenze. Questo ci consentirà di migliorare il nostro servizio e di portare avanti il nostro obiettivo, che è quello di non lasciare mai solo nessun malato di tumore. Ringraziamo anche la concessionaria del mezzo, Renault Nuova Comauto per l'attenzione e l'interesse dimostrato verso la nostra attività”.

