Consiglio regionale, protesta dei disabili in apertura

In apertura del Consiglio regionale di oggi, martedì 26 febbraio, la seduta è stata sospesa temporaneamente per la rumorosa protesta dai banchi del pubblico di una ventina di disabili dell'associazione Vita Indipendente e di altre onlus del settore. La protesta riguardava i soldi stanziati dalla Regione per l'assistenza per la vita indipendente. "Anche con i 1.800 euro mensili, cifra massima che spetta a pochissimi, non si vive", spiegano. La protesta è rientrata dopo mezz'ora. "Il presidente della commissione Sanità Stefano Scaramelli affronterà in breve tempo la questione in un dibattito appropriato assieme all'assessore alle politiche sanitarie Stefania Saccardi", ha spiegato il presidente dell'assemblea Eugenio Giani.

Arti: via libera al Bilancio di previsione 2019

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione per il 2019 dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego. Il bilancio si chiude in pareggio, riportando un valore della produzione pari a 31milioni 789mila 609 euro, un costo della produzione di 30milioni 406mila 090 euro e un totale di imposte pari a 1milione 383mila 519 euro relativi all’Irap stimata sui costi del personale.

Il valore della produzione è composto da contributi in conto esercizio da parte della Regione – 31milioni 350mila 927 euro – e contributi in conto esercizio da altri enti pubblici per 438mila 632 euro: 400mila euro di compartecipazione finanziaria dei Comuni per la copertura finanziaria degli oneri per le sedi del mercato del lavoro e 38mila 682 euro quali fondi comunitari assegnati dalla Regione per la gestione del progetto Med New Job, sul programma comunitario Italia Francia Marittimo 2014-2020.

Chiusura viadotto Il Puleto: intervento della Regione

Per fronteggiare la situazione di grave crisi economica, con inevitabili conseguenze negative sull’occupazione, nate con la chiusura totale della strada statale 3bis Tiberina e del traffico pesante (3,5 tonnellate) in entrambe le direzioni sul viadotto Il Puleto, il Consiglio regionale della Toscana, all’unanimità, ha approvato un intervento finanziario a favore delle attività economiche e produttive di 300mila euro. Il sostegno è rivolto alle attività che hanno una sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45 nel tratto compreso tra i comuni di Pieve Santo Stefano e San Sepolcro. I finanziamenti sono determinati sulla base del decremento di fatturato subito dal 16 gennaio scorso fino alla totale riapertura del viadotto, in ogni caso non oltre il 15 aprile prossimo, ed è condizionato alla conservazione dei posti di lavoro. È inoltre previsto un contributo una tantum alle imprese di autotrasporto merci pari a 300 euro per ciascun veicolo per il trasporto cose, stimato complessivamente in 20mila euro. Contestualmente, sempre all’unanimità, è stato approvato un ordine del giorno, presentato dal gruppo Lega Nord, che chiede alla Giunta regionale di attivarsi nelle sedi istituzionali perché Anas restituisca alla regione l’importo del finanziamento straordinario, alla luce del fatto che le cause di quanto accaduto sarebbero dovute all’assenza di interventi manutentivi.

È stato il presidente della Giunta regionale, Enrico Rossi, a presentare in aula la proposta di legge, sottolineando che la deviazione del traffico pesante su altri itinerari e su viabilità alternativa locale, spesso su strade di montagna, ha determinato tempi di percorrenza di oltre un’ora in più e condizioni molto critiche, visto anche il periodo invernale. Per questo è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepoolcro, Sestino, Chiusi della Verna.

Toscana Promozione Turistica: via libera al bilancio di previsione 2019

L’aula ha dato il via libera, a maggioranza, al bilancio preventivo 2019 di Toscana promozione Turistica. Il valore della produzione dell’Agenzia è di 9milioni 868mila 786 euro: oltre 8milioni per attività promozionali, e 1milione e 500mila euro per personale e funzionamento.

Il valore della produzione è composto dai ricavi per prestazioni dell’attività commerciale e dai contributi in conto di esercizio da Regione Toscana. I ricavi per prestazioni di servizi fanno riferimento alle attività di promozione turistica che l’Agenzia realizza sulla base di quanto previsto dalla programmazione operativa (partecipazione a fiere, seminari, workshop, incoming), e sono pari a 350mila euro. I contributi dalla Regione Toscana derivano in parte da risorse proprie (1milione 855mila euro) e in parte dal Por Fesr 2014/2020 (2milioni e 769mila euro), per un totale di trasferimenti di 4milioni 534mila 390 euro.

L’attività promozionale è svolta anche con contributi riscontati degli anni precedenti, pari a 3milioni 475mila 253 euro, per un totale complessivo di oltre 8 milioni.

Magazzino Zara di Reggello, il Consiglio si mobilita

Il Consiglio regionale approva due mozioni sulla crisi occupazionale che investe i 39 lavoratori, dipendenti di una cooperativa, impegnati presso il Magazzino della società Zara a Reggello.

La mozione presentata da Serena Spinelli (Art.1-Mdp) e Fiammetta Capirossi (Pd) impegna la Giunta “a mettere in campo ogni azione di propria competenza per arrivare ad una soluzione positiva della vertenza”, coinvolgendo gli attori e le organizzazione sindacali per un confronto con l’azienda, per evitare la chiusura del sito logistico e ricadute negative sul piano occupazionale.

Nell’atto si ricostruisce la vicenda che coinvolge il sito logistico che si occupa dello stoccaggio e della logistica delle merci per conto della multinazionale spagnola dell’abbigliamento. Dopo una serie di azioni intraprese da lavoratori – “tutti di origine pakistana” – e sindacati, fin dall’aprile 2018, per “l’ottenimento di giusti diritti e l’applicazione del contratto collettivo nazionale della logistica”, poche settimane fa c’è stata la soluzione positiva della vertenza. “A seguito di questo doveroso adeguamento contrattuale – si legge nella mozione – la multinazionale ha progressivamente diminuito il volume delle merci destinate al magazzino”, fino ad annunciare la chiusura del sito logistico il prossimo 28 febbraio e il conseguente licenziamento dei 39 dipendenti della cooperativa sub appaltante Dhl, partner logistico di Zara. Ora, poiché il sito “risulta altamente produttivo e strategico per la distribuzione delle merci in tutto il centro Italia”, è evidente “la volontà dell’azienda di chiudere il magazzino a seguito dell’aumento della forza lavoro”.

Un aspetto esplicitato anche nella seconda delle mozioni approvate, a firma di Tommaso Fattori e Paolo Sarti (Sì Toscana a Sinistra), dove si considera “che è fondamentale esprimere pieno sostegno a lavoratori i quali, per avere giustamente rivendicato i propri diritti, vengono di fatto puniti con il licenziamento”.

Grosseto-Fano: Ceccarelli, sollecitiamo completamento di tutto il corridoio

“Il lotto 4 della E78 nel tratto Siena-Grosseto è stato approvato dal Cipe, ha una copertura finanziaria nel contratto di programma Anas 2016-2020 con un costo previsto di 105milioni. La procedura di gara si è già conclusa, ma è oggetto di ricorso. Per il lotto 9, la Regione ha già espresso il parere di sua competenza, a breve deve essere sottoposto all’approvazione del Cipe per poi procedere con la gara in capo ad Anas. Si ipotizza l’appalto nel 2019 con un costo stimato di 161milioni. Sul lotto 0, Anas sta completando le progettazioni, il costo ipotizzato è di circa 112milioni, finanziato con contratto di programma 2016-2020”. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Ceccarelli in risposta all’interrogazione presentata dal gruppo Pd, primo firmatario Simone Bezzini, sulla strada di grande comunicazione (Sgc) E 78, nel tratto Grosseto-Siena.

Ceccarelli ha affermato che la Regione ha “costanti contatti con Anas e ministero delle Infrastrutture, anche per sollecitare la conclusione dei diversi iter previsti dalla normativa vigente e procedere rapidamente al completamento di tutto il corridoio nel territorio regionale”.

Per quanto riguarda i lavori in corso sulla galleria Casal di Pari, l’assessore ha dichiarato che sono state richieste informazioni al compartimento Anas.

Soddisfatto si è dichiarato Bezzini, che pure ha espresso qualche preoccupazione sull’iter delle procedure di gara: “Anas aveva già annunciato ipotesi di conclusione, in particolare per il lotti 4 e 9. Si assiste, purtroppo, ad un andamento lento. Credo – ha concluso il consigliere – che l’attenzione debba rimanere alta e incalzare anche il Governo centrale al mantenimento di impegni già presi”.

