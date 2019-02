Corso di formazione Destinazione lavoro, ci sono anche ex lavoratori Bekaert e rifugiati

Sono 15 in tutto gli ammessi al corso “Destinazione lavoro”, il progetto di formazione promosso dal Comune di Figline e Incisa Valdarno per formare personale metalmeccanico proveniente da crisi aziendali e giovani fino a 26 anni, da collocare in 12 aziende del territorio.

Si tratta di 15 persone di età compresa tra i 20 e i 50 anni che, dopo aver frequentato lezioni e laboratori all’Isis Vasari e dopo aver effettuato uno stage, saranno giudicati idonei o meno all’assunzione in una delle aziende partner del progetto già a partire dal prossimo settembre.

Tra questi 15 frequentanti ci sono anche due rifugiati del progetto Sprar dell’Arci Valdarno e 3 ex lavoratori Bekaert che, oggi pomeriggio, hanno ufficialmente frequentato la prima lezione del corso e firmato il patto di progetto con la Sindaca Mugnai, impegnandosi quindi a frequentare il percorso formativo per il quale il Comune ha garantito loro un prestito d’onore di 200 euro a testa. Alla firma di oggi erano presenti anche l’assessore Sauro Testi, parte integrante del gruppo di lavoro, insieme alla prof.ssa Serenella Marani (responsabili del progetto per conto dell’agenzia formativa Vasari, insieme a Simona Nocentini) e al dott. Paolo Pagani, in qualità di coordinatore delle aziende partner del progetto (Becattini Nadia, Bernacchioni Giovanni, Ciesse, CMV, Metaline, Metalmeccanica Faellese, O.C.M. Rigacci, Odori, Pecchioli Research, Quick Check, Solid World, Tesserini).

“Come abbiamo avuto più volte modo di sottolineare – ha detto la sindaca Mugnai - con questo progetto abbiamo puntato sull’unico aspetto sul quale, in tema lavoro, un Comune può intervenire, vale a dire fare rete e diventare punto di contatto tra chi cerca e chi offre lavoro. Abbiamo quindi pensato di ascoltare le esigenze delle aziende del territorio, che ci hanno segnalato la difficoltà nel trovare figure adeguatamente formate nel settore metalmeccanico, e aperto un bando di selezione, finalizzato a individuare personale da formare nell’ottica di massimizzare le loro opportunità di assunzione. Ringraziamo quindi le aziende per aver creduto in questo progetto, il gruppo di lavoro, la Regione Toscana per il supporto e la BCC Banca del Valdarno, per il suo contributo economico all’iniziativa”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa

