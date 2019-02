Lavoro, aperte le iscrizioni al corso per addetto a carri del Carnevale

Diventare creatori di opere allegoriche per il Carnevale. Imparare le tecniche di realizzazione dei carri e delle maschere, scoprire i segreti di un’arte unica al mondo, che unisce abilità creative, sapienza artistica e artigianale, uso dei materiali, invenzione dei meccanismi per i movimenti e colorazione. Questi gli obiettivi del primo corso di qualifica professionale per “addetto alla realizzazione di macchine festive e carri del Carnevale” in programma a Viareggio, alla Cittadella, presso i costruttori del Carnevale nei loro laboratori.

Il progetto didattico, che rientra a pieno titolo nelle attività della Carnival Lab Academy, già attiva in Cittadella, inizierà ad aprile e prevede un percorso di 900 ore, di cui 570 ore di aula e laboratorio, 30 ore di accompagnamento e 300 ore di stage. Il percorso è aperto a 12 destinatari in condizione di disoccupazione-inoccupazione.

“Si tratta di un percorso formativo per creare nuovi professionisti in grado di operare nel settore della creazione di opere allegoriche – spiega il vicepresidente della Fondazione Carnevale di Viareggio Marco Szorenyi -. Ed è un’occasione preziosa per poter apprendere le tecniche costruttive proprio dagli artisti del Carnevale di Viareggio, scoprire la meccanica dei movimenti, lo studio della scenografia delle costruzioni, facendo esperienze e lavorando con loro direttamente nei laboratori e negli hangar della Cittadella. Nel nuovo bando a partire dal 2021 una quota di partecipanti alle maschere isolate sarà riservata ai migliori provenienti da questo percorso di formazione”.

Per iscriversi c’è tempo fino al 13 marzo sia presso la sede della Cna di Viareggio (al Largo Risorgimento) e presso l’Agenzia formativa Sophia (via Villa Demidoff, 50 Firenze info Dott.ssa Vanna Della Volpe Tel. 055.33976213 email: v.dellavolpe@formazionesophia.com).

La selezione è prevista per mercoledì 20 marzo presso la sede della Fondazione Carnevale. Il corso, finanziato dalla Regione Toscana con il Programma operativo regionale (Por 2014-2020) del Fondo europeo di sviluppo regionale Progetto Giovanisì, è organizzato con il sostegno di Fondazione Carnevale e il supporto di CNA Lucca. L’iscrizione è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Informazioni: http://www.formazionesophia.com/addetto-alla-realizzazione-macchine-festive-carri-del-carnevale-partenza-viareggio/

Fonte: Fondazione Carnevale Viareggio - Ufficio stampa

