La Mille Miglia omaggia Leonardo: passerà da Firenze e Vinci

La Mille Miglia passerà anche da Vinci, oltre che da Firenze, per omaggiare i cinquecento anni dalla scomparsa di Leonardo. La terza giornata di gara della 37esima edizione le auto d'epocapasseranno da Firenze e Vinci. In particolare sarà attraversato il borgo vinciano ma anche luoghi simbolici di Firenze come piazza Santa Croce e piazzale Michelangelo.

"La partecipazione alle Mille Miglia rappresenta un nuovo e importante tassello che va ad aggiungersi alle tante iniziative che abbiamo preparato per le celebrazioni del 2019" ha detto Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci, a margine della conferenza stampa di presentazione.

Mille miglia, il percorso

Venerdì 17 maggio la rievocazione storica della ‘corsa più bella del mondo’ farà ingresso in città arrivando da via Pistoiese per raggiungere piazza Santa Croce. Le auto passeranno da piazzale di Porta Romana, piazzale Galileo, piazzale Michelangelo, piazza Ferrucci, lungarno Cellini, piazza Poggi, lungarno Serristori, Ponte alle Grazie, piazza Cavalleggeri, Corso Tintori e via Magliabechi. Dopo il controllo a timbro in piazza Santa Croce le auto sfileranno per via Verdi e via Ghibellina, lasciando il centro cittadino per dirigersi verso Bologna e concludere la terza giornata di gara. La corsa, in calendario dal 15 al 18 maggio - con partenza come da tradizione da Brescia – prima di raggiungere Firenze, attraverserà il borgo di Vinci, luogo in cui Leonardo trascorse gli anni dell’infanzia e della giovinezza. Un omaggio al genio di Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua scomparsa.

Mille miglia, le dichiarazioni

“È sempre un bel ritorno quello della 1000 Miglia sulle strade della nostra città – ha detto l’assessore allo Sport Andrea Vannucci – Un’occasione per ammirare la grande storia dell’auto attraversare i luoghi più belli di Firenze, passando dal piazzale Michelangelo fino ad arrivare alla centralissima piazza Santa Croce. Un’occasione per emozionarsi insieme, in una giornata di sport e suggestione tra agonismo e bellezza, che quest’anno avrà una marcia in più all’insegna del genio di Leonardo da Vinci”.

“Le emozioni alimentate dall’adrenalina, lo stupore per la bellezza esclusiva dei gioielli a quattro ruote non potevano mancare in una terra così unica come Firenze e Vinci - ha detto il presidente di 1000 Miglia Franco Gussalli Beretta - Perché 1000 Miglia per vivere il presente, e proiettarsi nel futuro, non può esimersi dal valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico del nostro Bel Paese per una questione di coerenza con la propria essenza, per una questione di stile”.

“Alcuni anni fa un genio italiano dell’automobile, Enzo Ferrari, dichiarò che la 1000 Miglia era la corsa più bella del mondo e che non possedeva un museo perché il suo museo era sulla strada, dove le auto circolavano – ha detto il presidente di Fondazione Leonardo 500 Gianpaolo Lastrucci - Sono molto felice che il presidente Franco Gussalli Beretta, assieme a tutta l’organizzazione di 1000 Miglia abbiano scelto di far passare la gara attraverso Vinci, la città del genio Leonardo e nel paesaggio circostante, vero museo a cielo aperto. La mia passione per le auto inizia sin da quando ero bambino e dare modo a Fondazione Leonardo 500 di poter collaborare con 1000 Miglia è stato per me un vero e sincero piacere. Un caloroso benvenuto a 1000 Miglia sul nostro meraviglioso territorio”.

