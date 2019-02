Si riunisce il consiglio comunale, si parla di aeroporto Galilei e regolamenti dlela municipale

La seduta di oggi del Consiglio Comunale (martedì 26 febbraio, dalle 14,30, Sale Delle Baleari, diretta streaming), convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, si annuncia davvero importante. Al centro della discussione dei consigliere comunali, infatti, la questione dell’Aeroporto “Galilei” e i due Regolamenti di Polizia Municipale.

Sulla questione dell’Aeroporto “Galilei”, prima del dibattito, ci sarà una relazione del Sindaco di Pisa, Michele Conti e l'intervento di Roberto Naldi, Vice Presidente esecutivo di Toscana Aeroporti e Roberto Vergari, Direttore centrale vigilanza tecnica E.N.A.C.

La discussione sull'Aeroporto “Galilei” è stata richiesta dal consigliere Ciccio Auletta (Diritti in Comune).

Successivamente i consiglieri comunali, dopo una relazione dell’assessore alla sicurezza urbana, Giovanna Bonanno, discuteranno del nuovo Regolamento di Polizia Municipale e del Regolamento per la disciplina dell’uso delle armi e dei presidi per la difesa personale. I consiglieri comunali di opposizione, PD, M5S e Diritti in Comune - ad eccezione del consigliere Antonio Veronesi (Patto Civico) - hanno presentato, contro questi due Regolamenti, oltre 240 emendamenti.

In apertura della seduta del Consiglio Comunale di domani, ci sarà la discussione di ben tre question time del consigliere Ciccio Auletta (Diritti in Comune). Il primo è sulla possibile apertura di un Cpr per immigrati a Coltano. Il secondo è su un’affermazione dell’onorevole Edoardo Ziello, cioè “se è vero che sono state date indicazioni ai dirigenti comunali di privilegiare, negli appalti, le ditte locali”. A quesiti due question time gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti. Il terzo, infine, è sul possibile depotenziamento della Stazione Ferroviari della nostra città. A questo gli risponderà l’assessore all'urbanistica, Massimo Dringoli.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale, si terranno, martedì 12 Marzo e martedì 26 Marzo, sempre dalle 14,30 e sempre dalla sala Delle Baleari del Comune di Pisa.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

