A 'Balnearia 2019' il convegno 'Sole sicuro per i lavoratori del settore balneare'

Si chiude oggi 27 febbraio a Carrara Fiere la 20esima edizione di “Balnearia”, che si è svolta in contemporanea con la 39esima edizione di “Tirreno C.T.”, il salone della ristorazione e dell’ospitalità.

Tanti, come consuetudine, i visitatori della manifestazione, che ha permesso di mettere in mostra tutte le novità e proposte innovative per la prossima stagione balneare. “Balnearia” è infatti un catalizzatore dei principali attori e protagonisti della filiera, che la scelgono come vetrina di lancio per le novità.

Nel corso della rassegna si sono svolti anche alcuni convegni, seminari e workshop che hanno richiamato gli addetti ai lavori e gli opinion leader di questo settore in continua crescita.

Tra questi eventi anche un convegno, che ha avuto riscontri molto positivi, organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest sul tema “Sole sicuro per i lavoratori del settore balneare”.

Nell’attività quotidiana dei lavoratori balneari sono infatti presenti dei rischi per la salute, tra cui quelli legati all’esposizione cronica alle radiazioni solari, riconosciuta ormai da molti anni come cancerogena per la pelle. E’ opinione comune che gli stessi lavoratori sottostimino il rischio, che non attuino le possibili misure di protezione e prevenzione e che non tutti sappiano che i tumori della cute sono, nel loro caso, vere e proprie malattie professionali.

Per questo motivo in particolare l’unità funzionale di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della Versilia ha approfondito gli aspetti di rischio e di danno nel settore balneare legati alla esposizione a radiazioni ultraviolette, analizzando in particolar modo occasioni di esposizione e misure di prevenzione, anche innovative, in modo da consentire agli operatori balneari di gestire nel tempo il proprio lavoro con cautele corrette. Il convegno ha permesso di diffondere queste importanti informazioni, frutto del lavoro di collaborazione di ricercatori e professionisti qualificati (ISPRO, CNR IBImet, Laboratorio di Sanità Pubblica di Siena, INAIL) e di farne occasione di dibattito pubblico con i lavoratori.

Nel corso dei lavori sono intervenuti: la responsabile area funzionale PISLL Asl Toscana nord ovest Maura Pellegri, l’epidemiologa dell’ISPRO della Regione Toscana Lucia Miligi, la dermatologa sempre dell’ISPRO Alessandra Chiarugi, il fisico del Laboratorio Agenti Fisici (Laboratorio di Sanità Pubblica) della USL Toscana Sud Est Iole Pinto, il medico del lavoro del PISLL Asl Toscana nord ovest - ambito territoriale della Versilia Lucia Bramanti, l’operatore balneare Alessandro Stagetti , il ricercatore Istituto di Biometereologia del CNR e Consorzio LaMMA di Firenze Daniele Grifoni, la dermatologa della Direzione Regionale INAIL Toscana Sovrintendenza Sanitaria Centro Polidiagnostico Firenze M.Cristina Acciai, ed il responsabile del settore salute e sicurezza luoghi di lavoro e processi speciali in ambito di prevenzione della Regione Toscana Massimo Ughi.

Nell’ambito di “Balnearia 2019” l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, tramite la dottoressa Lucia Bramanti ed i suoi collaboratori, ha allestito anche uno stand informativo incentrato proprio sui rischi da radiazioni solari.

Il materiale informativo fornito allo stand dell’Azienda USL Toscana nord ovest è in massima parte stato realizzato gratuitamente da studenti dell’Istituto Arte e Design ACCADEMIA CAPPIELLO di Firenze, il cui lavoro ha sicuramente migliorato l'impatto per le campagne Asl. Tra l’altro è stato anche organizzato in questo ambito un concorso, molto apprezzato, dal titolo “Vota il manifesto che preferisci”.

Fonte: AUsl Toscana nord ovest - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Carrara