Berlinguer ti voglio bene approda a teatro in memoria di Andrea Cambi

Sarà “Berlinguer ti voglio bene”, riduzione teatrale della celebratissima pellicola di Giuseppe Bertolucci del 1977 con Roberto Benigni, lo spettacolo che venerdì 1 marzo andrà in scena alle 21.00 presso il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante Alighieri, 23). La rappresentazione, diretta da Giovanni Palanza, si inserisce nella rassegna dedicata ad Andrea Cambi, che seleziona il meglio della comicità toscana in omaggio al grande comico scomparso nel 2009, e vede sul palco Daniele Angeli, Elisabetta Desideri, Pier Luigi Panchetti, Niccolò Nocentini, Giovanni Degl'Innocenti, Silvia Privitera, Mara Di Bartolomeo, Alessio Joe Bartoli, Michele Luzzi, Luigi Nebbiai e Francesco Pasquali (ingresso 15€ intero, 12€ ridotto). L’evento è organizzato da L.I.F. Lega Improvvisazione Firenze.

“Berlinguer ti voglio bene”, qui nella trasposizione teatrale dell’omonimo film resta un capolavoro di comicità tipicamente toscana mantenendosi fedele all’originale, seppur riadattata per ragioni di carattere tecnico. La regia, curata da Giovanni Palanza, rispetta a pieno la natura del film divenuto nel tempo un punto di riferimento per diverse generazioni. Non mancano quindi le scene cult e le battute storiche che ancora oggi fanno parte del gergo goliardico toscano di giovani e meno giovani, anche gli abiti di scena sono stati ricostruiti esattamente come nel film.

Dichiara il regista Giovanni Palanza: “Lo spettacolo rispecchia esattamente il film con alcune scene tagliate rispetto al montaggio originale della pellicola. Ciò che ci fa piacere è riuscire ad avvicinare sia le generazioni vicine al film che quelle successive, molto più giovani. È divertente come molti spettatori ricordino a memoria le battute in anticipo e le dicano insieme a noi!”.

Info e prenotazioni: (ingresso 15€ intero, 12€ ridotto). Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro. Prenotazioni al 055.8940864 - biglietteria@teatrodante.it / www.teatrodante.it

Fonte: Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio

Tutte le notizie di Campi Bisenzio