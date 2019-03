Alla Tenuta di Alberese l'incontro annuale delle 'demofarm', le aziende agricole europee

Un progetto che mette in collegamento le aziende agricole di 17 Paesi comunitari per rafforzare l'arricchimento reciproco delle conoscenze e la diffusione dell'innovazione. Sono questi, in sintesi, i contenuti del progetto Nefertiti (all'interno del programma dell'Unione Europea Horizon 2020), che coinvolge 45 gruppi regionali di aziende agricole dimostrative (demofarm), una delle quali è la Tenuta di Alberese, nel cuore della Maremma, di proprietà della Regione Toscana.

Proprio ad Alberese ed in altre aziende del territorio - Podere Forte, Inno al Sole e Azienda Donato Giuliano - si è svolta nei giorni scorsi la riunione annuale del network del progetto Nefertiti, con dimostrazioni sul campo delle buone pratiche dimostrative, individuate dopo oltre due anni di intense collaborazioni e indagini.

"La Regione Toscana direttamente e attraverso il proprio Ente Terre Regionali Toscane - sottolinea l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi - partecipa allo sviluppo delle aziende demofarm, che mirano a migliorare l'apprendimento fra colleghi attraverso iniziative di dimostrazione agricola. Con un duplice obiettivo: da un lato, creare un valore aggiunto proveniente dallo scambio di conoscenza, in modo tale da stimolare la diffusione dell'innovazione, dall'altro, contribuire ad un'agricoltura più competitiva, sostenibile ed ecologica".

Fonte: Regione toscana

Tutte le notizie di Grosseto