Interventi in città, al via i lavori per la riasfaltatura di via Cividale

L’Ufficio manutenzione del Comune rende noto che sono stati conclusi alcuni lavori di rifacimento, come quelli ai marciapiedi di via Pergolesi (seconda foto), mentre sono in corso di svolgimento i lavori di ripristino della connessione via fibra ottica di via Biscolla.

Come annunciato, da lunedì 18 sono partiti gli ingenti lavori di rifacimento di Viale Adua e Viale Bustichini (prima foto) fino all’intersezione, ai due estremi, con viale Amendola e Baccelli, che proseguiranno (sempre col senso unico alternato) anche la prossima settimana.

Per quanto riguarda i nuovi lampioni, i cittadini hanno già potuto notare la nuova tecnologia a led e i nuovi pali in via Balducci e via Sicilia installati dal gestore pubblico Citelum (terza foto). Funzionanti anche da alcuni giorni i pannelli con l’indicazione dei posti nei parcheggi.

Da lunedì 4 partiranno anche i lavori per la riasfaltatura di via Cividale. Ci vorranno circa 2 giorni per il loro completamento.

Nei prossimi giorni partiranno anche i lavori alla nuova conduttura di via Monteverdi, e successivamente verrà rifatto il manto, mentre in Via Volturno sono già in corso d'opera i lavori alla conduttura delle acque che precede il successivo ripristino della strada stessa.

Fonte: Comune di Montecatini Terme ufficio stampa

