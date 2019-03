Primarie Pd, appello al voto di Piazza Grande Empolese Valdelsa

Domenica 3 marzo si vota per scegliere il nuovo segretario Nazionale del Partito Democratico, dopo il voto degli iscritti ed i tre mesi di campagna elettorale, saranno le elettrici e gli elettori del PD e del centrosinistra a scegliere (i seggi della Federazione Empolese Valdelsa sono in www.pdempoli.it).

Noi di Piazza Grande Empolese Valdelsa abbiamo creduto subito nella proposta di Nicola Zingaretti, che è di discontinuità, nei contenuti e nel metodo di fare politica, e siamo molto orgogliosi dell’interesse, della partecipazione, dell’entusiasmo che abbiamo riscontrato intorno alle nostre diverse iniziative. Il consenso intorno a Nicola Zingaretti è cresciuto e si è allargato. Adesso sta a voi, tutte e tutti possiamo dare forza ad un nuovo PD, che riparta dalle persone, dalla volontà di ascoltare, di capire e poi di rappresentare le esigenze che vengono dal nostro popolo. Un popolo, quello di centrosinistra, che in questi anni si è smarrito e ha smesso di trovare nel PD un suo punto di riferimento. Le recenti tornate elettorali, in Abruzzo ed in Sardegna, sebbene nei risultati ci vedono sconfitti, mostrano che la via da seguire è quella di un centrosinistra largo, aperto, capace di proporre una coalizione di governo credibile, a partire dai candidati. Ecco perché dobbiamo andare a votare tutti, per fare del 3 marzo una bella giornata di democrazia partecipata, il segnale più importante da dare all’Italia, e per dare al Partito Democratico e a tutta la sinistra una nuova identità, progressista, unitaria, democratica, aperta, plurale. Chiunque voglia contribuire al progetto di Nicola Zingaretti è il benvenuto: creiamo un’alternativa coerente, credibile e radicalmente diversa rispetto a Lega e Movimento 5 stelle.

Fonte: Piazza Grande Empolese Valdelsa

