Problemi al sistema informatico 118 Empoli-Pistoia, gestione ordinaria degli interventi

I problemi al sistema informatico della Centrale Operativa 118 Empoli-Pistoia non hanno alcuna ripercussione sugli interventi di emergenza e urgenza e quelli ordinari che vengono svolti regolarmente grazie al lavoro di tutti gli operatori della Centrale Operativa e della grande disponibilità delle Associazioni di Volontariato che immediatamente hanno completamente collaborato con medici, infermieri e operatori tecnici della Centrale 118 per poter rispondere alle esigenze di emergenza e urgenza dei cittadini senza alcun problema sulla esecuzione dei soccorsi.

Nello specifico il sistema di telefonia della Centrale Operativa è perfettamente funzionante mentre si sono dovuti mettere in atto i protocolli di emergenza per far fronte alla mancanza del supporto tecnologico che normalmente è a disposizione della Centrale Operativa. E’ da ieri sera (giovedì 28) che tutti i tecnici, sia di Estar – che del Gruppo Informatico che gestisce la Centrale Operativa 118 sono al lavoro per risolvere le problematiche connesse al blocco informatico.

Relativamente al funzionamento del Portale 118 messo a disposizione dei giornalisti le notizie sanitarie di rilevanza saranno comunicate direttamente dall’Ufficio Stampa tramite mail fino al ripristino delle connessioni informatiche.

Fonte: Asl Toscana Centro

