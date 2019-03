Al via la mostra "Dai Medici ai Lorena nelle medaglie del Museo Civico di Siena"

Inaugurata, questo pomeriggio, nella Sala del Concistoro di Palazzo Pubblico alla presenza dell’assessora alle Politiche giovanili Sara Pugliese, la mostra Dai Medici ai Lorena nelle medaglie del Museo Civico di Siena.

<<Ogni medaglia – ha detto Pugliese - è portatrice di storia, ed è nostro compito raccontarla. E' la storia dei nostri territori, nel periodo che dalla dinastia dei Medici giunge a quella dei Lorena, e racconta l'esemplare parabola del granducato di Toscana attraverso personaggi ed eventi che in queste medaglie trovano efficace documentazione.

L’importante lavoro compiuto dagli esperti degli uffici comunali si è concretizzato nel sottrarre al chiuso dei depositi un tale tesoro documentale, nel catalogarlo, esporlo e offrirlo alla visione e allo studio anche tramite la relativa pubblicazione. Ed oggi siamo proprio a presentare questa nuova, più attuale e dinamica concezione del deposito, che deve divenire un corpus organicamente connesso al percorso museale aperto al pubblico attraverso un grande lavoro di presa in carico e cura da parte di personale specificamente formato. Non più semplici magazzini, dunque, ma strutture a servizio di musei potenzialmente sempre in divenire, come la biblioteca e l’archivio, che non rinunciano a esporre, anche temporaneamente, come nel nostro caso, i propri tesori nascosti, in una felice osmosi di esposizione e depositi al fine di valorizzare patrimoni dalle incredibili potenzialità>>.

L’allestimento è stato illustrato dal professor Mario Ascheri, e consentirà al pubblico di poter ammirare una selezione di medaglie, normalmente non esposte, provenienti dalla collezione del Museo Civico.

La mostra sarà visitabile, all’interno dello stesso Museo, dal 2 al 15 marzo dalle ore 10 alle ore 18 e dal 16 al 31 marzo dalle ore 10 alle ore 19 (ingresso incluso nel biglietto del museo).

Fonte: Ufficio stampa

