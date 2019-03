Virus attacca i server della Asl Toscana sud est, tecnici al lavoro

Possibili disagi per gli utenti domani e probabilmente anche nei giorni successivi a causa di un virus informatico che ha attaccato alcuni server della Asl Toscana sud est, rendendoli instabili. I possibili malfunzionamenti nei sistemi informatici riguarderanno il sistema di prenotazione CUP nelle zone senese e grossetana e alcuni servizi ai Pronto Soccorso degli ospedali di Nottola e Campostaggia.

I servizi di emergenza-urgenza ai cittadini non subiranno variazioni.

I tecnici di Estar, insieme ai fornitori, stanno lavorando senza soluzione di continuità per risolvere il problema quanto prima. L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi.

