Disturbi alimentari, un centro nella Casa della Salute di Empoli

Nella Casa della salute di Empoli è operativo un Centro per il trattamento dei disturbi alimentari (DCA), coordinato dal dottor Stefano Lucarelli. La struttura è parte del Dipartimento di salute mentale e dipendenze dell'AUSL Toscana centro diretto dal dottor Giuliano Casu. Le problematiche correlate al comportamento alimentare (anoressia nervosa, bulimia nervosa e alimentazione discontrollata) sono da tempo all'attenzione dei professionisti del settore e richiedono l'intervento di una équipe multidisciplinare per giungere ad una diagnosi precoce e quindi ad una tempestiva presa in carico per evitare complicanze mediche e la eventuale cronicizzazione. Un approccio multidisciplinare integrato come il Centro di Empoli offre trattamenti ambulatoriali intensivi e continuità delle cure per tutte le fasce di età. L'équipe dei professionisti è composta da psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi e dietisti.

Come si accede alle cure: telefonare al 0571 878571 per la prenotazione della prima visita.

Fonte: Regione Toscana

