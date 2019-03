Festa grande per la Mezza Maratona di Fucecchio: vince Sammy Kipngetich. Il podio è tutto del Kenya

La Mezza Maratona di Fucecchio ha aperto le danze della stagione podistica. In una giornata preludio di primavera, con 18 gradi, si sono dati appuntamento centinaia di runners provenienti da tutta la Toscana e da molte regioni italiane per la grande festa di Fucecchio che come ogni anno apre a tutte le altre gare della Toscana e nazionali.

Ancora una volta un podio tutto keniota: la vittoria è andata a Sammy Kipngetich dell’Atletica Saluzzo che ha chiuso i 21,97 chilometri in appena 1,03,40, uno dei risultati migliori mai realizzati a Fucecchio.

La temperatura vicina allo zero della mattina si è pian piano trasformata in un tiepido sole che ha riscaldato l’intera gara. Alle 9,30 il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli ha dato il via con il tradizionale sparo e un fiume di atleti si è riversato tra le vie del paese. Un minuto dopo il primo ha fatto capolino il connazionale vincitore dello scorso anno, Kipruto Joash Koech dell’Atletica Potenza Picena che nella scorsa stagione ha vinto con 1,05,59 mentre quest’anno non gli è bastato nemmeno il suo dignitosissimo 1,04,36 per salire nel primo gradino del podio. Al terzo posto con 1,07,40 Dennis Bosire Kiyaka dell’Atletica Dolomiti Belluno.

Il quarto posto, invece è dell’italiano Salvatore Franzese dell’Atletica Reggio con 1,08,57, quinto Mourad Haibel dell’UP Policiano, 1,09,43, sesto Francesco Perri dell’Asd La Galla di Pontedera, con 1,10,51, settimo il marocchino Salah Eddine Farhate del Gs Le Panche Castelquarto con 1,12,05, ottavo Alessandro Donati dell’MDS Panaria Group con 1,12,36, nono ancora il Marocco con Abdelouamed del GS Maiano con 1,12,44 e decimo Giacomo Barontini dell’ASD Sempredicorsa con 1,13,10.

Tra le donne si è distinta la keniota Ivyne Jeruto Lagat dell’#Iloverun Athletic Terni con 1,13,33, seconda Veronica Vannucci dell’AS Atletica Vinci con 1,22,06, terza Martina Mantelli dell’Atletica Empili Nissan con 1,24,30, quarta Ilaria Novelli della Polisportiva Molise Campobasso con 1,26,11, quinta Caterina Deiana del Gs Maiano con 1,28,07, sesta Elena Cerfeda dell’Asc Silvano Fedi con 1,30,19, settima Daniela Marchetti dell’Atletica 2005 con 1,31,15, ottava Ilaria Lasi dell’Atletica Empoli Nissan con 1,35.08, nona Drilona Madhi dell’Atletica Castello con 1,36,54, decima Stefania Palmieri dell’ASC Silvano Fedi con 1,36,58.

Tra gli over 60 vince Fabrizio Ligi con 1,29,43, secondo Massimo Lenzi dell’Asd Atletica Amaranto con 1,30,24 e terzo Gianmarco Scaglia dell’Up Policiano con 1,30,34.

Tra gli over settanta vince Renzo Fossi del Gsd Libertas con 1,36,44, secondo Gian Paolo Cateni dell’Asd Atletica Amaranto con 1,42,18, terzo Moreno Sinatti dell’Up Policiano con 1,43,43. Il più anziano un uomo del 1938 che ha terminato tutto il percorso dopo 2 ore e 20 minuti.

Centinaia di runners hanno colorato le strade di Fucecchio in questa domenica luminosa e assolata, dal centro storico a Ponte a Cappiano accolti dai tamburini e sbandieratori delle contrade del Palio, Porta Bernarda, Porta Raimonda, Ponte a Cappiano, Borgonovo, Ferruzza, Samo, Querciola. Tutto però si è svolto al meglio con una organizzazione puntuale e meticolosa, grazie alle associazioni di volontariato coordinate come ogni anno dal Comitato composto dall’Atletica Fucecchio di Ivano Libraschi e dal G.s. Pieve a Ripoli di Ettore Pisano che hanno messo a punto ogni minimo dettaglio.

Re della manifestazione come sempre il bronzo olimpico del 3000 siepi testimonial dell’evento, Alessandro Lambruschini, che ha rivolto il proprio saluto a tutti gli atleti della 21,97 chilometri, scambiando con loro consigli e selfie prima della partenza, e premiando poi i vincitori e le varie società all’arrivo. “Un’altra gara riuscitissima che va ad aggiungersi al nostro palmares. Anche quest’anno ci siamo divertiti molto grazie anche al bel sole - spiega Lambruschini -. Cresciamo di anno in anno, ed è quello che questo sport e Fucecchio si meritano. Quando nel 2006 abbiamo avuto l’idea di realizzare una Mezza Maratona per Fucecchio eravamo dei pionieri, siamo stati tra i primi della zona se non della Toscana. Adesso in molti ci hanno copiato e seguito. Per il prossimo anno abbiamo in mente, per la 15esima stagione, tantissime novità e qualche cambiamento, come il percorso più immerso nella natura e che tocchi tutte le contrade e la partenza, da un altro luogo simbolo del paese”. Associazioni di volontariato, gruppo donatori di sangue Fratres, contrade, sponsor tutti insieme affinché la Mezza Maratona di Fucecchio si svolgesse al meglio.

Sponsor ufficiale d’eccezione quest’anno è stato New Balance con Giampaolo Mugnaini, promoter New Balance Italia e Lorenzo Fiorella, della Maxi Small-Maxi Trendy Empoli-Firenze-Pistoia e Poggibonsi. L’autonoleggio d’epoca Nedo Boschi ha fatto da apripista alla gara con una fiammante MGA del 1959 rossa. Sani Audi Volkswagen seguiva la gara con il timer posto su un Touareg.

I partner ufficiali che sostengono la Mezza di Fucecchio sono Banca di Cambiano, Fisio 3, Centro Helios, Sani Audi Volkswagen, Conad, Pratika Group, Azienda agricola Musignano, Fratres donatori di sangue. Gli sponsor ufficiali Timex Ironman, Inkosport, Auto d’epoca e autonoleggio Nedo Boschi, Vite Onlus, Unipol Sai. Le collaborazioni sono Effegi, Acqua del Tesorino, Tds, Autismo Livorno onlus, Industria alimentare Picchiotti, Lo Scalco macelleria, Boldrini selleria, Menichetti, Maratonando, Morellino lavorazione pelli, Conceria Poker.

“La nostra macchina è ormai collaudata e oliata – dice Libraschi -. E’ stata una bella gara con tanti atleti eccezionali che ci hanno regalato una bella soddisfazione e che ringraziamo tutti di averci onorato della sua presenza. Fucecchio è la corsa più bella per me possibile solo grazie ai nostri magnifici sponsor”.

In occasione della Mezza Maratona, è stato allestito l’Half Marathon Village, punto di riferimento e ritrovo per i runners, pubblico ed aziende. Half Marathon Village, ha unito un appuntamento espositivo ad un centro accoglienza atleti, punto di distribuzione dei pettorali e dei pacchi gara, trasformandosi in un vero e proprio luogo di ritrovo per sportivi e atleti o semplici amanti dell'attività fisica all’aria aperta e del turismo sportivo.

Fonte: Ufficio Stampa

