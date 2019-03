Primarie Pd, è il giorno del voto. Seggi aperti fino alle ore 20

È il giorno delle Primarie Pd. Oggi dalle ore 7 alle ore 20 sarà possibile votare per il nuovo segretario del Partito Democratico. In Toscana i seggi allestiti sono 746 distribuiti su tutto il territorio. I volontari impegnati ai seggi sono circa 4mila.

I candidati sono l'ex ministro e segretario reggente Maurizio Martina, il governatore del Lazio Luca Zingaretti e il deputato ed ex candidato a sindaco di Roma Roberto Giachetti.

Primarie PD, la modalità di voto

Si vota nel proprio seggio di residenza con tessera elettorale e documento di identità. E’ possibile trovare il seggio sul sito www.partitodemocratico.it inserendo il numero della propria sezione elettorale comunale.

Si tratta di primarie aperte: votano non solo gli iscritti, ma tutti gli elettori del Partito Democratico. E’ richiesto un contributo di 2 euro per le spese organizzative per i non iscritti.

Possono votare anche i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni e i cittadini stranieri che si siano registrati entro il 25 febbraio scorso.

Per cosa si vota

Dopo le elezioni avvenuta tra il 7 e il 23 gennaio nei circoli, i tre candidati che hanno avuto accesso alla 'seconda fase', il voto aperto ai cittadini, sono stati appunto Zingaretti (47%), Martina (36%) e Giachetti (11%): al voto di oggi, infatti, vi accedevano i primi tre candidati che avessero raggiunto almeno il 5% dei voti.

Secondo il regolamento del PD il voto di oggi non eleggerà direttamente il segretario nazionale, ma servirà ad eleggere i delegati che, entro dieci giorni, si riuniranno all’Assemblea Nazionale. Questi ultimi saranno appunto eletti in maniera proporzionale ai risultati di oggi.

Le tre proposte

Il programma dei tre candidati alla segreteria del PD è disponibile sui rispettivi siti internet: è possibile leggere la mozione per intero o una sintesi, oltre ad accedere a alcuni approfondimenti tematici.

Maurizio Martina

Luca Zingaretti

Roberto Giachetti

Renzi va a votare in Vespa: "Chi vince avrà il sostegno degli altri"

Si è recato a votare, a Firenze, alle primarie del Pd poco prima delle 9, il senatore fiorentino, e ex segretario Matteo Renzi. L'ex premier è arrivato in Vespa al seggio delle Leopoldine allestito in piazza Tasso.

"Chiunque vinca le primarie avrà il sostegno degli altri, e credo che tutti insieme da domani si debba lavorare contro questo governo di incompetenti che sta mettendo in ginocchio l'Italia. Abbiamo sempre detto tutto quello che dovevamo dire a viso aperto, qualcuno ci ha fatto la guerra all'interno del partito e siamo stati vittime del fuoco amico ma abbiamo sempre detto che non avremmo fatto agli altri quello che abbiamo subito noi. E' una bellissima giornata per il Pd e per la democrazia italiana perché quando un partito politico organizza un evento di questo genere tutte le polemiche stanno a zero. Il Pd è l'unico partito politico che sceglie il proprio leader con un processo di partecipazione e migliaia di volontari. Sono molto felice di aver partecipato a questo festival della democrazia", queste le parole del senatore Renzi.

Il voto del sindaco di Vinci Giuseppe Torchia

Il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, che non ha voluto esprimere pubblicate la sua preferenza, si è recato questa mattina a votare. Qui uno scatto pubblicato sul suo profilo facebook:

