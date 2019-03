La Lega al mercato settimanale di Fucecchio per "la sicurezza e la giustizia certa"

"Il prossimo mercoledì 6 marzo, al nostro punto di ascolto di Fucecchio (aperto dalle ore 8,30 alle ore 12,45), in piazza XX settembre, all'ingresso del mercato settimanale lato Bar Giuliano, ribadiremo alla cittadinanza che, ad un anno di distanza dalle 8000 firme raccolte per la sicurezza e la giustizia certa, la Lega è :

1) Sempre di più per la certezza e l'effettività della pena che deve essere anche severa e giusta, senza sconti e permessi vari perché i criminali devono stare in galera;

2 ) che chi si difende da un ladro nella propria abitazione per tutelare i propri congiunti ed i propri beni, non debba essere processato ed il domicilio debba diventare sacro ed inviolabile, con la cancellazione dal codice Penale del reato di 'Eccesso colposo di legittima difesa';

3)più uomini e mezzi delle forze dell'Ordine sul territorio, a prescindere da una necessaria video sorveglianza ad alta definizione, con maggiori risorse da destinare al comparto Sicurezza;

4)che i comuni si preoccupino in primis, di avere una migliore illuminazione delle proprie vie e piazze, perché il buio ha sempre favorito la delinquenza".

Così si esprime Marco Cordone(Segretario Lega Toscana Salvini Premier Empolese Valdelsa) che aggiunge: "Sulla sicurezza, anche per vicende personali, siamo sempre stati in prima linea e riteniamo che almeno nei Comuni di una certa consistenza come Fucecchio, debba essere istituito un apposito assessorato, come da nostro programma elettorale. Siamo tutti col Ministro Salvini".-

Lega Toscana - Salvini Premier Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Fucecchio