Cattedropoli a Careggi, Stella (FI): "Col cdx al governo in Toscana torneranno merito e credibilità"

"Con il centrodestra al governo della Toscana, nel sistema sanitario regionale torneranno credibilità e merito. Mai più ombre su un sistema in cui lavorano tanti bravi professionisti al servizio dei pazienti, ma che la sinistra ha contribuito a rendere in certi casi opaco, privilegiando raccomandazioni politiche e logiche di appartenenza a discapito del merito". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), in merito all'inchiesta di 'Cattedropoli' sull'area medica dell'Università a Careggi.

"Careggi è un ospedale d'eccellenza - sottolinea Stella - e per questo è inaccettabile leggere di mazzette allungate per saltare le liste d'attesa, soprusi e mobbing, sesso in corsia, 50 casi di morti sospette, fondi sottratti alla ricerca scientifica. La salute dei pazienti viene prima di tutto. Le indagini serviranno a fare chiarezza. La politica deve riuscire a dare quelle risposte in tema di trasparenza che finora mostra di non aver dato. Intanto chiediamo al governatore Enrico Rossi e all'assessore regionale alla Sanità di venire in aula a riferire ai consiglieri e ai cittadini".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze