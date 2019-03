Festa della Donna, non solo 8 marzo: le iniziative a Scandicci

La consegna del Premio Donna Città di Scandicci 2019, quest'anno dedicato all'imprenditoria femminile (sabato 9.3 alle 10 in Biblioteca), le presentazioni di libri e le iniziative in Biblioteca (via Roma 38/a, la prima il 6.3 alle 18) nelle Case del popolo di Casellina e di Vingone, un omaggio alla partigiana Tosca Bucarelli l'8 marzo con la visita a Villa Martini a cura di Open Villas (9,30) e con un ricordo e i canti del Coro Cantatorri (dalle 18 al circolo Il Ponte), un'iniziativa contro la violenza di genere domenica 10 marzo alle 15 al parco Ilaria Alpi di Badia a Settimo - “Trasformiamo le panchine in panchine rosse” - a cura dell'associazione Aps Bandha. Ultimo appuntamento venerdì 22 marzo alle 21 al Teatro Studio Mila Pieralli (via Donizetti, 58), con “Un 8 marzo infinito... Tra le bambine, le ragazze e le donne di Scandicci che si raccontano”, un'idea di Daniela Morozzi con la regia di Matteo Marsan e il contributo musicale di Stefano Cocco Cantini. Questi gli appuntamenti del programma per la Giornata internazionale della Donna 2019, curato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Scandicci, con la collaborazione dell'Assessorato alle Pari Opportunità.

Di seguito il programma completo.

Mercoledì 6 marzo ore 17, nella Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a) presentazione del volume di Emma Schiavon “Dentro la guerra. Le italiane dal 1915 al 1918” (edizioni Le Monnier, 2018), introduce Carlo Paravano; ne parlano con l'autrice Caterina Del Vivo, Alessandra Frontani e Monica Miniati.

Venerdì 8 marzo alle 9,30 Omaggio a Tosca Bucarelli con visita alla Villa Martini (via dei Ciliegi, 26) nell'ambito del progetto Open Villas promosso da Cesvot, Regione Toscana e Auser Volontariato Scandicci.

L'iniziativa in ricordo della partigiana Tosca Bucarelli prosegue alle 18 presso il circolo Il Ponte (piazza Piave) con un ricordo storico a cura di Gilberto Bacci e musiche e canti del tempo a cura del Coro Cantatorri di Casellina; al termine un rinfresco e un piccolo omaggio alle donne intervenute.

Venerdì 8 marzo dalle 16 alle 18,30 alla Casa del Popolo di Casellina (piazza Di Vittorio), spettacolo musicale con “I ragazzi del '25”, con rinfresco e omaggio floreale per le donne presenti.Venerdì 8 marzo in Biblioteca ore 17 Stefano Bettini dialoga con il pubblico su “La figura della donna nel fumetto”; Stefano Bettini è un musicista e giornalista fiorentino, pioniere del reggae italiano. L'incontro è a cura dell'associazione Amabis.

Venerdì 8 marzo dalle 19 alla Casa del Popolo di Vingone (via Roma, 166) “BenEssere Femminile”, inaugurazione della mostra di pittura di Sara Labardi, con aperitivo di benvenuto e a seguire cena. Interverranno Lila e La Valigia Rossa.

Sabato 9 marzo alle 10, sempre in Biblioteca (via Roma 38/a), la presentazione del volume di Lorella Carli “Nonostante te” (Edizioni Porto Seguro, 2017); l'autrice dialoga con Laura D'Andrea, Presidente della Commissione Consiliare per le Pari Oppurtunità. Nell'occasione, la Commissione Pari Opportunità conferisce il Premio Donna Città di Scandicci. Intervengono il Sindaco Sandro Fallani, l'Assessora Elena Capitani e la Presidente della Commissione Laura D'Andrea.

Domenica 10 marzo alle 15 nel parco Ilaria Alpi di Badia a Settimo “Trasformiamo le panchine in panchine rosse”, a cura dell'associazione Aps Bandha con il patrocinio del Comune di Scandicci. L'iniziativa è aperta a chiunque voglia partecipare, con la pittura di rosso di una panchina del parco “come monito visibile e permanente, per ricordare che la violenza di genere colpisce tutti i giorni”.

Venerdì 22 marzo alle 21 al Teatro Studio Mila Pieralli (via Donizetti, 58), “Un 8 marzo infinito... Tra le bambine, le ragazze e le donne di Scandicci che si raccontano”, ideazione di Daniela Morozzi con la regia di Matteo Marsan e il contributo musicale di Stefano Cocco Cantini.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

