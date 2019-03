Mercati contadini nel cuore della città, tornano i prodotti a Km 0

Tornano in piazza Indipendenza e al Parterre i mercati contadini a km zero. Da questa settimana doppio appuntamento con ‘La spesa in campagna’ promosso dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) in piazza della Libertà e con ‘Campagna amica’ di Coldiretti in piazza Indipendenza. Nel complesso, sono cinque le piazze animate dai mercati contadini: dal piazzale del Parterre il venerdì mattina, a piazza Indipendenza (secondo e quarto venerdì mattina), a piazza Tasso il venerdì pomeriggio, al piazzale della biblioteca dell'Isolotto (via Chiusi) il martedì pomeriggio. E il sabato alle Cascine.

“Promuovere prodotti di filiera corta vuol dire non solo sostenere un settore importante come quello agricolo – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re -, ma anche invitare il cittadino a una sana alimentazione con un servizio di qualità vicino casa. Un modo anche per presidiare piazze e luoghi della nostra città”.

Ecco le cinque piazze che ospitano i mercatini. Si parte da `La Spesa in campagna' promosso dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia), all'interno del Parterre, in prossimità del cancello di ingresso lato piazza Libertà, ogni venerdì dalle ore 8 alle ore 14, con la presenza fino a un massimo di 12 banchi. Poi c'è `Contadini in piazza' organizzato dall'associazione 'Altrarno', in piazza Tasso, sempre il venerdì ma dalle ore 15 alle 20, con la presenza fino a un massimo di 15 banchi. Sempre `Contadini in piazza' (`Altrarno') ci sarà anche nel piazzale della BiblioteCanova Isolotto in via Chiusi 4/3, ogni martedì pomeriggio dalle 15 alle 20 con 10 banchi a dimensione rionale. Alle Cascine invece il `Mercato Campagna Amica' organizzato dall'associazione Coldiretti Toscana è nel piazzale del Re, tutti i sabato mattina, dalle 7.30 alle 13.30, con la presenza fino a un massimo di 25 banchi. Infine piazza Indipendenza, il secondo e quarto venerdì del mese dalle 7.30 alle 13.30, con la presenza fino a un massimo di 15 banchi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

