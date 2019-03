Scarperia aiuta le popolazioni terremotate, nuovo modulo scolastico da Rosss Spa

Sabato 2 marzo a Monte Urano, nelle Marche, è stato inaugurato un modulo scolastico donato da Rosss Spa.

Si tratta di un plesso di circa 400 metri quadrati, ad un piano, con strutture portanti in acciaio, tetto in metallo. Al suo interno 3 aule scolastiche con lavagne Lim e 3 laboratori (musicale, informatico e scientifico). L’ingresso del modulo contiene un’area che verrà adibita per le riunioni e per gli incontri con i docenti. La struttura è collegata all’edifico scolastico dove ci sono le altre classi della scuola primaria tramite un collegamento interno, con lo scopo di dare continuità e polivalenza.

L'azienda di Scarperia dei fratelli Bettini è stata la capofila di un'iniziativa che ha coinvolto una ventina fra aziende ed associazioni, della Toscana e non, tutte unite dal comune sentimento di intervenire concretamente in realtà colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Un lavoro di squadra, sotto l'egida Confindustria, capace di raggiungere l'obiettivo fissato.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Scarperia e San Piero