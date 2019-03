Torna la Settimana del Cervello, su Radio Lady l'intervista alla dottoressa Alessandra Spera

Una settimana dedicata alla sensibilizzazione sull'importanza della conoscenza del più complicato e sconosciuto organo del nostro corpo: il cervello. Torna dall'11 al 17 marzo la(Brain Awareness Week), una celebrazione fuori dal comune che porterà in tutta Italia, e anche in Toscana, una serie di eventi gratuiti con singoli professionisti, associazioni, centri di ricerca, cultori della materia, appassionati, pazienti, insegnanti. La campagna coordinata dalla Dana Alliance for Brain Initiatives vuole dare l’opportunità di concentrare l’attenzione sulle scienze del cervello e sull’importanza della ricerca in questo ambito.