Primarie Pd, a San Miniato 1411 votanti: Zingaretti al 47,9%, Martina al 40,5%

Primarie del Partito Democratico, grande partecipazione e grazie a tutti gli elettori

Le primarie per l’elezione del segretario del Partito Democratico hanno visto una larga partecipazione, ben oltre ogni aspettativa; a livello nazionale hanno partecipato al voto oltre un milione e ottocentomila elettori, di cui 158.411 in Toscana e 17.398 in provincia di Pisa.

A San Miniato ci sono stati 1.411 votanti e il risultato ha visto prevalere Nicola Zingaretti con il 47,97%, Maurizio Martina con il 40,51% e Roberto Giachetti con l’11,02%.

Un segnale importante da parte dei cittadini che hanno voluto dare un segnale forte riconoscendo nel Partito Democratico un’alternativa seria e credibile all’attuale governo.

Da questo importante appuntamento occorre prendere slancio e ripartire per un centrosinistra che possa rispondere alle istanze dei più deboli, ai giovani, al mondo del lavoro e alle varie tematiche che rappresentano il vivere quotidiano della nostra società.

Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Partito Democratico con circa il 70% di preferenze su base nazionale al quale facciamo i migliori auguri per un buon lavoro.

Un apprezzamento anche agli altri due candidati, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, che hanno contribuito a questa giornata di partecipazione democratica e che non mancheranno di dare sostegno al nuovo segretario.

“Oltre a ringraziare tutti gli elettori per la partecipazione – dichiara il segretario dell’Unione Comunale Gianluca Bertini - vogliamo dire grazie anche a tutti i volontari che per l’intera giornata hanno tenuto aperti gli otto seggi approntati nel nostro Comune.

Ripartiamo quindi con un Partito rinnovato, vivo, aperto a tutti i cittadini e a nuove idee e proposte e pronto per gli impegni che ci attendono nei prossimi mesi in vista delle elezioni europee e amministrative”.

Segreteria Partito Democratico

Unione Comunale di San Miniato

