La Sala 78 di Ponte a Elsa compie 40 anni: un libro e tanti eventi per i festeggiamenti

Cominceranno mercoledì 6 marzo i festeggiamenti per i primi 40 anni della sala 78, sala storica della Casa del Popolo di Ponte a Elsa e andranno avanti fino a domenica 10. Tanti giorni di festa e tante iniziative diverse per celebrare questo anniversario che è un traguardo importante, anche se l'intento dei dirigenti del Circolo Arci “O. Ristori” di Ponte a Elsa è rivolto al futuro.

“Abbiamo scelto di festeggiare nel 41° anno (la Sala 78 è stata creata infatti nel 1978) – ci dice Luciano Monti, responsabile delle attività culturali del Circolo - perché la sfida più grande è arrivare a festeggiarne altri 40”.

“Lanceremo una sorta di slogan durante questi festeggiamenti, qualcosa tipo “Dai tempo al tuo circolo”, anche tre ore al mese – aggiunge il presidente del circolo Arci Rossano Campigli - affinché nuovi soci possano avvicinarsi e dare il proprio contributo alle attività e al proseguimento delle buone pratiche e delle progettualità.”

Questo tema dell'impegno dei volontari vecchie e nuovi, torna nella vignetta contenuta nel libro appositamente creato per questa ricorrenza, con cui Sergio Staino ha voluto omaggiare la storia della Casa del Popolo.

In questo libro, dal titolo “Sala 78 - I nostri primi quarantanni insieme”, voluto dalla casa del Popolo e dal Circolo Arci “O. Ristori” e curato da Marco Fani, ripercorre, dopo brevi interventi di dirigenti del Circolo e amministratori, la storia della sala per immagini : i carnevali, le iniziative di solidarietà, di sport, i balli, le celebrazioni del 1° maggio, i personaggi famosi ospiti come Gianni Rivera, Don Milani, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e tanti altri. Una bellissima dedica iniziale “Dedicato a tutti coloro che credono nella socialità come scuola di vita”che compare all'inizio del libro, fa comprendere bene lo spirito con cui questo libro è nato e l'impegno dei tanti volontari che in questi 40 anni hanno lavorato senza mai stancarsi.

Il libro verrà presentato mercoledì 6 alle 21,30 dopo la cena dei volontari del Circolo. Alla cena delle 20,00 interverranno il sindaco di Empoli Brenda Barnini, il sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini, la presidente dell'Arci Empolese Valdelsa Chiara Salvadori, il curatore del libro Marco Fani e tanti personaggi del mondo dello sport della cultura. Alla presenza di tutti questi ospiti si darà il via al taglio della torta per i 40 anni, cerimonia che si ripeterà sabato durante il ballo.

Le celebrazioni continuano anche nei giorni a seguire: giovedì 7 marzo si gioca con il torneo di briscola e scala 40, venerdì 8 marzo invece tombola con premi speciali e fiori in omaggio per tutte le donne. Sempre l'8 marzo il Circolo inaugura una mostra fotografica a tema “Non solo 8 marzo. Le donne protagoniste della storia italiana”, 17 pannelli con foto e descrizione di altrettante donne, che si sono contraddistinte all'interno del proprio settore e hanno lasciato un segno importante, di esempio per tutte. Si va da Tina Modotti, fotografa e rivoluzionaria a Grazia Deledda premio nobel per la letteratura, ad Alda Merini, poetessa indimenticata. Non mancano donne di scienza come Margerita hack e Rita Levi Montalcini, né quelle che hanno brillato per meriti sportivi e non solo come Fiona May e Bebe Vio. Un particolare risalto viene dato inoltre alle donne che hanno fatto della politica e del sociale il loro obiettivo di vita: Giusi Nicolini, ex sidaco di Lampedusa, che ha lavorato sempre in favore dell'integrazione e dell'accoglienza e Teresa Sarti Strada, cofondatrice di Emergency.

Nella stessa serata alla pizzeria Trendy si svolgerà la festa e cena a tema.

Sabato 9 marzo, alle ore 23,00 durante la serata di ballo con l'orchestra spettacolo “Francesca Barabotti”, che sarà straordinariamente gratuita per le donne, si festeggerà tagliando la seconda torta e si brinderà ai prossimi 40 anni con l'augurio di un circolo pronto a essere ancora un presidio fondamentale di aggregazione, socialità e solidarietà all'interno della nostra comunità

Le celebrazioni si concluderanno domenica 10 marzo con il carnevale dei bambini, giochi e pentolaccia e con la consueta tombola serale.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

