Trovato in albergo con refurtiva di 10 furti, arrestato trentenne

Ieri, lunedì 4 marzo, gli agenti di polizia di Montecatini Terme hanno arrestato in un albergo cittadino un trentenne albanese già noto alle Forze dell’Ordine e pluripregiudicato, in Italia senza fissa dimora. L'uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Pistoia, è stato sorpreso con ingenti quantitativi di refurtiva, anelli, collane, bracciali, profumi di note marche, orecchini, telefono cellulare, computer portatile e denaro, provento di precedenti furti in abitazione.

Il bottino era legato ad almeno 10 furti avvenuti nelle province di Pistoia, Lucca e Pisa. Buona parte delle vittime, già individuate anche grazie alla collaborazione delle Questure interessate, hanno riconosciuto la proprietà della merce oggetto di recenti furti. L’arrestato, comunque non in regola con le norme sul soggiorno in Italia, è stato trasferito nel carcere di Pistoia.

"La sicurezza è un bene comune che deve essere tutelato attraverso la collaborazione di tutti - afferma Floriana Gesmundo, dirigente pro tempore del commissariato di Montecatini Terme -. È importante che i cittadini continuino a segnalare alle Forze dell’Ordine fatti e soggetti che per qualsivoglia motivo possano destare sospetti, poiché è proprio grazie anche al contributo della cittadinanza che si riescono ad orientare le risorse disponibili per il raggiungimento dell’interesse primario che è appunto quello della sicurezza pubblica".

