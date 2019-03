Memorie di Adriano alla Villa Medicea, protagonista Chiara Valerio

Terzo appuntamento con la quinta edizione di “Autori di oggi, capolavori di ieri”, la rassegna dedicata ai classici della letteratura organizzata dai Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano e curata da Carla Lomi. Sabato 9 marzo alle 17 nella splendida cornice della Villa Medicea La Ferdinanda di Artimino la scrittrice Chiara Valerio proporrà una rilettura di un grande capolavoro di ieri, “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar. Le letture saranno invece affidate all’attrice Elisabetta Santini.

L’ingresso è gratuito. Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con un aperitivo a buffet preparato e allestito dalla Villa (euro 15). Per partecipare all’aperitivo è necessario prenotare (eventi@artimino.com oppure 055.8751426). Un’occasione per trattenersi nelle bellissime sale della Villa La Ferdinanda, patrimonio Unesco.

Chiara Valerio vive a Roma e a Venezia, è responsabile per la narrativa italiana della casa editrice Marsilio e lavora a Rai Radio3, dove conduce il programma L'Isola Deserta ed è consulente per il programma Ad Alta Voce. Ha studiato e insegnato matematica per molti anni e ha un dottorato di ricerca in calcolo delle probabilità. Il suo ultimo libro è Storia umana della matematica (Einaudi, 2016). Ha scritto romanzi, racconti, saggi e teatro. Redattore di Nuovi Argomenti, scrive per la Repubblica e il mensile Amica.

“Autori di oggi, capolavori di ieri” proseguirà poi il 30 marzo alla Villa Medicea di Poggio a Caiano con Ginevra Bompiani e “Il poema” di Gilgamesh mentre il 13 aprile alle Scuderie Medicee Alberto Casadei presenterà “Occasioni” di Montale (letture di Monica Menchi). Il 4 maggio alla Villa di Poggio a Caiano sarà la volta dell’economista Stefano Zamagni che reinterpreterà “Robinson Crosue” di D. Defoe. Infine l’8 giugno alle 21 alla Chiesa di San Michele a Carmignano il filosofo Massimo Cacciari, in occasione della presentazione del suo libro “Generare Dio”, offrirà un’intensa e profonda illustrazione dell’immagine universalmente celebrata del genio del Pontormo: la Visitazione, ospitata nella Chiesa di Carmignano.

La rassegna è organizzata dai due Comuni in collaborazione con il Polo Museale della Toscana, la Tenuta di Artimino, la Pro Loco di Carmignano e quella di Poggio a Caiano. La rassegna gode del patrocinio della Regione Toscana, International Association For Art and Phycology, FIDAPA-BPW ITALY sezione di Pistoia; Touring Club Italiano – club territorio di Firenze, I parchi letterari, Centro Studi La Permanenza del classico e il Dipartimento di filologia classica e italianistica dell’Università di Bologna.

