E45, Ceccarelli: "Positivo il percorso avviato sul tratto emiliano"

La vicenza della chiusura del viadotto del Puleto ha riportato al centro dell'attenzione anche la situazione delle strade alternative nella fase di chiusura al traffico pesante.

"La questione della percorribilità a tutti gli autoveicoli della strada provinciale (nella Regione Emilia Romagna) che confluisce nella SR 71 in Toscana è seguita con particolare attenzione dalla Regione anche con il supporto della Provincia di Arezzo, ente gestore della SR 71, che ha contatti costanti con al Provincia di Forlì-Cesena. La Regione ha sempre garantito alla Provincia di Arezzo le risorse necessarie per una adeguata manutenzione e negli anni passati ha finanziato importanti interventi di adeguamento dell'infrastruttura. La Provincia romagnola ha invece informalmente manifestato carenza di risorse per l'attuazione di interventi di adeguamento. Tale criticità è stata con probabilità osservata dalla Regione Emilia Romagna che dallo Stato e nel secondo semestre del 2018 è stato avviato un procedimento di cessione d i diverse strade in Emilia Romagna allo Stato."

Lo spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, che a seguito di un'interrogazione presentata dal consigliere regionale Casucci, ricorda l'attenzione delle istituzioni toscane al corretto funzionamento del Passo.

La bozza di DPCM è già stata approvata dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2018. Fra le SP inserite nella bozza del DPCM risulta anche il tratto provinciale fra le località di Borrello e Bagno di Romagna che sarà ceduto ad ANAS che in seguito dovrà garantire la percorribilità con idonee risorse. Questa azione potrebbe liberare risorse per la manutenzione.

"La Regione Emilia Romagna - conclude l'Assessore - ci ha recentemente comunicato la sua intenzione di sostenere, anche economicamente, la Provincia di Forlì-Cesena nelle azioni volte a garantire una buona percorribilità del passo."

