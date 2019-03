Sicurezza stradale, nuovo bando da 4 milioni. Domande entro il 19 aprile

In arrivo risorse per nuovi interventi per la messa in sicurezza delle strade urbane ed extraurbane con elevata incidentalità. La Giunta regionale toscana ha deliberato l'avvio del bando 2019 per la sicurezza stradale, per un totale di 4 milioni di euro. "Da anni la Regione Toscana lavora per dimunire il numero degli incidenti, dei feriti e delle vittime - spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli - Tutti gli anni, nonostante le difficoltà ben note dei bilanci pubblici, la Regione ha trovato il modo di finanziare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità. Grazie a bandi come questo, in 15 anni sono stati realizzati quasi 400 interventi sulle strade Toscane, per un valore complessivo di oltre 250 milioni di euro"

"Riteniamo che per la sicurezza dei cittadini che la prevenzione vada fatta con continuità - ha aggiunto - rimuovendo le possibile situazioni di rischio, ma al tempo stesso facendo crescere negli utenti una maggiore cultura del rispetto delle regole e della sicurezza".

Il decreto dirigenziale di approvazione del bando sarà a breve pubblicato sul BURT ed è reperibile sulla banca dati online della Regione Toscana. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le 24.00 del 19 aprile.

Fonte: Regione Toscana

