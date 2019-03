Consiglio comunale a Montopoli, si parlerà anche di tari e bilancio

La riunione del Consiglio Comunale di Montopoli in Val d'Arno si terrà Mercoledì 13/03/2019 alle ore 21,15 presso la sala consiliare, per discutere gli argomenti elencati nell'ordine del giorno che segue.

1) COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2) NOMINA SCRUTATORI

3) Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2019

4) Dimissioni Consigliere Comunale Erica Raffaelli. Surroga

5) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 – DPCM 28/11/2011 – AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE NOTA INTEGRATIVA E APPROVAZIONE DUP 2019- 2021 DEFINITIVO

6) REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L’ANNO 2019. APPROVAZIONE.

7) IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ALIQUOTE SULLA TASSA DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2019. CONFERMA.

8) IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2019. CONFERMA.

9) TASSA COMUNALE SUI RIIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L’ANNO 2019

10) IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): TASSA RIFIUTI (TARI). TARIFFE PER L’ANNO 2019. APPROVAZIONE.

11) ART. 172 D.LGS. N. 267/2000 – VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE, AI SENSI DELLE LEGGI N. 167/62, N. 865/71 E N. 457/78 CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE (ANNO 2019)

12) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2019 afferente al Bilancio Pluriennale di previsione 2019/2021.APPROVAZIONE

13) Programma delle OO.PP. per il Triennio 2019/21 e Elenco Annuale delle OO.PP. per l’anno 2019 (Art. 21 del Decreto Lgs n. 50/2016 e art. 13 del D.P.R. 207/2010) – APPROVAZIONE PROGRAMMA ed ELENCO

14) PROGRAMMA FORNITURE E SERVIZI BIENNIO 2019-2020 ED ELENCO ANNUALE 2019 – APPROVAZIONE PROGRAMMA ED ELENCO

15) PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E COLLABORAZIONI ANNO 2019. APPROVAZIONE.

16) BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 – APPROVAZIONE

17) VARIANTE SEMPLIFICATA EX ART. 30 E 32 DELLA L.R. N. 65/2014 ALLE N.T.A. DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA DISCIPLINA IN TEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI ADEGUAMENTO ALL’URBANISTICA COMMERCIALE E TURISTICO-RICETTIVA – AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL RU AI SENSI DELL’ART. 216 DELLA L.R. N. 65/2014 E AL D.P.G.R. N. 39/R/2018.- ADOZIONE.

18) PIANO ATTUATIVO DEL COMPARTO “FONTANELLE CENTRALE” ALL’INTERNO DELLA S.P. “ROMANINA” NELL’UTOE N. 3 “FONTANELLE” – PROPREITA’ CONAD DEL TIRRENO SC ED ALTRI – VARIANTE CONTESTUALE AL R.U. – ARTT. 30, 107, 109 e 111 della L.R. N. 65/2014 APPROVAZIONE

19) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PISA E I COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE “TERRE DI PISA” DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 24 DEL 18 MAGGIO 2018 PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

20) Acquisizione al demanio pubblico Comunale di Via Puglia, Via Sicilia, Via Calabria, Via Abruzzi, Via Sardegna eVia Toscana ai sensi dell’articolo 31, comma 21, della Legge 23/12/1998 n. 448 in quanto adibite a pubblico uso ininterrotto da oltre 20 anni

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

