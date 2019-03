Maltrattamenti, i servizi dell'Asl dedicati alle donne

Disturbi post traumatici, alimentari e del sonno per violenze e maltrattamenti subiti durante il viaggio. Nel giorno dedicato alla donna ci sono anche questi racconti nelle storie di vita che il consultorio Persefone si fa carico di raccogliere. Attivo solo da un mese il centro ha già dato assistenza a gruppi di donne vittime di violenze e maltrattamenti subite durante i loro viaggi per raggiungere l’Italia.

Persefone è uno dei servizi gratuiti che l’Azienda Usl Toscana Centro mette a disposizione alle donne. Nato a fine gennaio presso il Presidio Palagi grazie ad un finanziamento regionale e alla collaborazione tra la USL Toscana Centro (nelle strutture di Attività Consultoriali, diretta dalla dott.ssa Valeria Dubini, e di Ostetricia Professionale, diretta da Arianna Maggiali e alcune associazioni del privato sociale (Associazione Medici per I Diritti Umani MEDU, CAT ed Arcobaleno) con l’obiettivo di supportare le donne nell’accesso e nella presa in carico da parte del Sistema Sanitario regionale e attivando percorsi di sostegno e di protezione sociale antitratta.

Ad oggi il consultorio ha preso in carico 9 donne di origine nigeriana in seguito a segnalazioni da parte degli operatori di alcune associazioni in cui sono state accolte che hanno evidenziato diverse problematiche legate ai maltrattamenti subiti.

In risposta a questo tipo di richieste il consultorio attraverso la rete di servizi specialistici, tra i quali ginecologia, psichiatria, pediatria, radiologia MST (malattie sessualmente trasmesse) dermatologia, riabilitazione, fisioterapia, salute pubblica, odontoiatria e assistenza sociale ha attivato percorsi di educazione sessuale e sanitaria con incontri singoli o di gruppo durante i quali viene trattato il tema della contraccezione, delle malattie sessualmente trasmissibili e della prevenzione sanitaria.

Negli ultimi giorni il consultorio ha ricevuto segnalazioni per richieste di aiuto direttamente dall’ufficio immigrazione del Comune d Firenze e dall’unità mobile della Croce Rossa, segno che il servizio inizia ad essere conosciuto sul territorio. Gli operatori stanno valutando le problematiche per procedere con la successiva presa in carico.

Questo consultorio dedicato è un modello unico nel panorama sanitario italiano ed è inserito nel progetto “Percorso Donna” che offrirà servizi sanitari dedicati al femminile presso il Presidio Palagi.

Negli ultimi mesi l’Azienda ha attivato anche altri servizi dedicati alle donne in linea con le recenti normative regionali: dalla distribuzione gratuita dei contraccettivi nei consultori, alla distribuzione dei nuovi libretti di gravidanza con le conseguenti modifiche organizzative che si sono rese necessarie.

Relativamente ai contraccettivi l’Azienda ha avviato la distribuzione gratuita nei consultori presenti nei territori secondo quanto previsto dalla delibera regionale 1251/2018 "Interventi regionali per l'educazione alla salute e riproduttiva e per l'accesso alla contraccezione gratuita". Complessivamente sono presenti 9 Consultori familiari principali di cui 5 nell'area fiorentina ; 24 Consultori familiari secondari di cui 10 nell'area fiorentina; 8 ambulatori ostetrico-ginecologici di cui 3 nell'area fiorentina ; 8 pronto soccorsi (+ 1 Careggi ) e 8 farmacie di continuità (+ 1 Careggi). I Consultori giovani in totale sono 18 di cui 11 nell'area fiorentina. La distribuzione gratuita dei contraccettivi è rivolta anche alle donne che hanno effettuato un’interruzione volontaria di gravidanza e viene offerta nell’immediato post IVG.

Gli utenti che si rivolgono al momento ai Consultori area contraccezione sono 13.445.

Continua inoltre l’organizzazione della rete codice rosa con l’ampliamento del servizio emergenza urgenza sociale (SEUS) disponibile 24 ore su 24 e l’attivazione di strutture di accoglienza per le prime 72 ore quando necessario. In programma nei prossimi mesi l’Open Day di visite gratuite dedicate alle donne visto il successo dell’esperienza negli anni scorsi.

Fonte: Ufficio Stampa Ausl Toscana Centro

