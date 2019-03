"Più donne dirigenti nelle federazioni sportive": se ne parla in Consiglio regionale

In occasione della Festa della donna, domani venerdì 8 marzo, a palazzo del Pegaso (via Cavour, 4) si presenta il volume Genere e benessere nello sport. Contributi teorici e buone pratiche a cura di Fiorella Chiappi e Patrizia Russo. L’iniziativa è promossa dalla commissione regionale Pari opportunità.

“È un’intuizione giusta affrontare le questioni di genere dal punto di vista dello sport e in generale, del benessere”. Così il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani ha voluto anticipare la presentazione del libro. “C’è stato un progressivo affermarsi dei diritti al femminile, nel campo del lavoro, delle istituzioni ma siamo ancora lontani da una vera parità, soprattutto nella sfera dello sport – ha detto il presidente –nonostante, come si racconta nel volume, negli ultimi anni, a livello internazionale le maggiori soddisfazioni vengano proprio dal comparto femminile. Non è solo la questione ‘professionismo o non professionismo’ delle atlete, bensì la quasi totale assenza di donne nei ruoli direttivi del governo dello sport italiano”.

Sul tema interviene anche la presidente della commissione Pari opportunità Rosanna Pugnalini, ribadendo che “la partecipazione femminile nello sport sta aumentando”, ma che “le donne restano ancora discriminate e poco rappresentate negli organismi decisionali delle istituzioni sportive”. “La partecipazione e il protagonismo al femminile – ha aggiunto Pugnalini – restano ostacolate sia dagli stereotipi che da una normativa che penalizza le atlete donne. Anche la Carta Europea dei diritti della donna nello sport salutata nel 1985 come una grande rivoluzione resta largamente inapplicata. Così le donne, anche se atlete, hanno salari sempre molto più bassi degli uomini, contributi previdenziali spesso assenti e, per regole e normative penalizzanti, restano assenti dal mondo del professionismo sportivo”. Pugnalini ha ricordato l’impegno della commissione per il superamento di contraddizioni, ostacoli e diseguaglianze ancora presenti, con azioni di sensibilizzazione, informazione e promozione per favorire la piena partecipazione delle donne nello sport ed un loro maggiore protagonismo nelle istituzioni sportive.

Il volume approfondisce il tema dell'esperienza sportiva al femminile anche con interviste ad atlete e a preparatrici e indaga il rapporto tra sport e salute.

Ad introdurre l’iniziativa sarà Roberta Michelini. Intervengono Fiorella Chiappi, Silvia Maffei, Fulvio Corrieri e Patrizia Russo.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze